AGPM annonce les nominations d’Olivier Requin et d’Eric Bellot des Minières

Ils exerceront leurs fonctions au sein du groupe AGPM-Klesia. La mutuelle d’assurance des militaires AGPM annonce le recrutement d’Olivier Requin au poste de directeur des risques. Il devient membre du comité exécutif. Le général Eric Bellot des Minières est pour sa part nommé déontologue du groupe AGPM. Il est rattaché au directeur général.

«Ces nominations constituent une nouvelle étape importante dans la construction du partenariat stratégique et structurant du groupe AGPM et du groupe Klesia qui donnera naissance en 2024 à un acteur assurantiel pesant près de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en assurance de personnes», commente AGPM dans un communiqué.

Ingénieur diplômé en 2002 de l'École Polytechnique, Olivier Requin est également titulaire d’un master de mathématiques avancées de l’Université de Cambridge. Au sein du groupe Matmut depuis 2015, il a occupé les postes de directeur groupe en charge de la direction Comptabilité et Finances puis de directeur groupe et enfin depuis 2018, de directeur général adjoint en charge de l’assurance IARD.

Diplômé en 1987 de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, le général Éric Bellot des Minières intègre l’Ecole d’état-major puis l'École nationale supérieure de techniques avancées à Paris. Au cours de sa carrière militaire, il a notamment commandé le 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi, ainsi que la 11e brigade parachutiste avant de devenir en 2018 sous-chef d’état-major plan. En 2020, il est nommé, en conseil des ministres, inspecteur général des Armées, conseiller permanent du ministre des Armées et élevé au rang et à l’appellation de général d’armée. En tant que garant de l'éthique et de la conformité, le général Éric Bellot des Minières veillera à ce que les deux groupes AGPM et Klesia respectent les plus hauts standards éthiques, en accordant une attention particulière aux intérêts et à la protection des droits des clients et des salariés.