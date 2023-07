Adrien Perret rejoint le directoire du FRR

L'Agefi

UBS Asset Management, branche de gestion d’actifs du groupe financier helvétique UBS, a nommé Álvaro Cabeza au poste de directeur de la clientèle wholesale pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Il sera en charge de définir et d’exécuter la stratégie d’UBS AM visant cette clientèle, en particulier dans les marchés suivants : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, pays scandinaves, Benelux et Autriche. Il conservera en parallèle ses fonctions de responsable pays d’UBS AM pour l’Espagne