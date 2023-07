ABP et Omers mettent la main sur Kenter pour 700 millions d’euros

Le duo monte en charge sur les infrastructures électriques. Omers Infrastructure, filiale du fonds de pension des employés municipaux de l’Ontario, et APG Management pour le compte du fonds de pension néerlandais ABP, ont signé un accord pour acquérir Kenter. Leur offre valoriserait le gestionnaire néerlandais d’infrastructures électriques autour de 700 millions d’euros, selon des sources citées par Reuters. Le cédant est Alliander, un opérateur de réseaux électriques aux Pays-Bas, via son entité Alliander Corporate Venture.

Kenter fournit des installations de moyen voltage telles que des compteurs, des bornes de recharge ou des transformateurs à destination d’une clientèle commerciale et industrielle aux Pays-Bas et en Belgique. Il s’agit de la seconde opération du consortium dans le domaine de l’énergie aux Pays-Bas : APG et Omers ont précédemment réalisé l’acquisition de Groendus en 2022, une plateforme autour des énergies propres qui comprend des compteurs ainsi que des services de pilotage de la production ou de la consommation d’énergie par des entreprises.

Les fonds de pension prévoient de rapprocher les deux entités «pour bâtir un champion national du secteur de la transition énergétique aux Pays- Bas et à l’étranger», espère Jan-Willem Ruisbroek, qui dirige l’investissement mondial en infrastructures chez APG. La clôture de l’opération d’acquisition de Kenter est attendue pour le dernier trimestre 2023.