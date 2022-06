L’hémorragie sur les fonds obligataires reprend de plus belle

Alors que les fonds d'actions ont enregistré des entrées de 16,6 milliards de dollars (15,8 milliards d’euros) sur la semaine à mercredi, les fonds obligataires ont subi des sorties de 18,5 milliards de dollars, les plus importantes depuis avril 2020, selon l'analyse publiée vendredi par Bank of America des données d'EPFR. Ces sorties sont intervenues juste avant que la banque centrale américaine annonce un relèvement de 75 points de base de ses taux directeurs. Au sein du compartiment des actions, les valeurs américaines affichent six semaines consécutives d'entrées alors que les japonaises accusent quatre semaines consécutives de sorties nettes et que les européennes ont enchaîné 18 semaines de sorties d'affilée.