Un vent de panique souffle sur les Bourses européennes

Les places boursières européennes ont connu leur plus forte chute depuis mars 2020 alors que la situation en Ukraine a continué de s’aggraver. L’incendie dans une centrale nucléaire ukrainienne, la plus importante en Europe, qui a été prise par les troupes russes vendredi matin, a soufflé un vent de panique sur les marchés. Les bons chiffres de l'emploi américain en février, publiés vendredi, renforçant le resserrement à venir de la Fed, ont été ignorés dans ce contexte. Cette escalade a logiquement provoqué une fuite des investisseurs vers la qualité et la liquidité qui a bénéficié au dollar et aux emprunts d’Etat.

En Europe, les marchés actions terminent sur des chutes de près de 5% frôlant le bear market (baisse de 20% par rapport au plus haut historique). L’indice Euro Stoxx 50 abandonne 4,9%. A Paris, la CAC 40 cède 4,7% tandis que le Dax 40 recule de 4,6% à Francfort. La Bourse de Milan reste la plus pénalisée avec une chute de 6,1% de son indice FTSE MIB 30.

Wall Street était également en baisse à la mi-journée. L’indice S&P 500 perdait 1,7% et le Nasdaq 2%.

La volatilité a atteint de nouveau plus haut depuis avril 2020 en Europe, l’indice VStoxx de volatilité implicite de l’Euro Stoxx 50 culminant à 48,6% vendredi en hausse de plus de 20%, et depuis octobre 2020 à New York où l’indice VIX (S&P 500) progresse de plus de 12% à 34,2%.

L’euro est l’autre perdant de cette situation. Il est passé sous le niveau de 1,10 dollar pour la première fois depuis mai 2020 s’approchant de 1,09 en fin de séance, à 1,091 (-1,4%). Il s’est désormais déprécié de 4,2% face au dollar depuis le début du conflit. Le dollar est recherché pour son statut refuge et sa liquidité.

Les investisseurs se sont en outre rués sur les emprunts d’Etat, le Bund et les Treasuries principalement. Le rendement du Bund à 10 ans chute de 12 (points de base) pb, à -0,10%. Celui des Treasuries 10 ans américains dégringole de 14 pb, à 1,70%. La courbe des taux américains s’aplatit fortement. Le 2-10 ans étant désormais à 24 pb.

L’or bondit de 1,5% à 1.965 dollars.

Le pétrole repart à la hausse. Le baril de Brent s’échangeant à 114,20 dollars (3,6%) – contrat mai 22.