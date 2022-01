Le marché primaire de la dette redevient sélectif

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La hausse des taux, l’attentisme en période des résultats et un regain d’aversion pour le risque ont rendu l’accès au marché obligataire primaire corporate plus difficile. «Les transactions sont plus compliquées», confirme Stéphanie Besse, responsable DCM pour les entreprises chez Natixis. Les...