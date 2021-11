Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Engie et Crédit Agricole Assurances ont annoncé jeudi la conclusion d'un accord auprès du fonds canadien Alberta Investment Management Corporation pour l'acquisition de 97,33% des parts d'Eolia Renovables, l'un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable en Espagne. Engie et Crédit...