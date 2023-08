Les ETF sur le changement climatique restent prisés par les investisseurs

Les investisseurs européens étaient très orientés changement climatique dans leurs sélections d’ETF durant la semaine du 31 juillet au 4 août. La thématique «Net zéro 2050», telle que référencée dans les classements Trackinsight, a ainsi collecté quelque 276 millions d’euros malgré une performance hebdomadaire négative de -1,8%. Deuxième plus forte collecte de la semaine, la thématique «Climate Change» qui regroupe une quinzaine d’ETF conte 165 pour la thématique «Net zero 2050», collecte 60 millions d’euros sur la semaine et celle sur les infrastructures globales collecte 28 millions. Depuis le début de l’année, ces deux premières thématiques sont les plus populaires en Europe. Les ETF «Net zero 2050» ont attiré plus de 7 milliards de souscriptions et celle sur le «Climate Change» plus de 1 milliard.

La thématique sur la digitalisation de la Chine, qui avait performé la semaine précédente mais sans collecter, récolte quelques souscriptions retardataires (de 8,3 millions d’euros pour trois ETF existants).

L’attention des marchés était globalement portée sur les Etats-Unis la semaine dernière avec l’annonce mardi 1er août d’une dégradation de la note de la dette américaine par l’agence Fitch Ratings. Celle-ci perdait ainsi son triple A, l’agence s’inquiétant de «normes de gouvernance (qui) se sont détériorées de manière constante au cours des 20 dernières années, notamment en matière de fiscalité et de dette, et ce, malgré l’accord bipartisan trouvé au mois de juin». Le Trésor américain a en outre annoncé dans la foulée une augmentation inédite de la taille de ses ventes trimestrielles d’obligations pour la première fois depuis deux ans et demi, afin de financer la forte augmentation du déficit budgétaire.

La hausse conséquente du taux à 10 ans des Etats-Unis a provoqué un afflux massif des investisseurs vers les ETF fixed income américains. Ils ont collecté pas moins 623 millions d’euros en Europe. Derrière eux, la thématique de la dette anglaise a attiré moitié moins de souscriptions, à 312 millions d’euros, et celle sur l’Europe encore moins avec 161 millions de souscriptions.

Cela n’aura pas suffi cependant à dépasser la collecte des ETF sur les actions comme cela avait été le cas fin juillet. La classe d’actifs a en effet attiré quelque 1,6 milliard de souscriptions en Europe contre 771 millions pour le fixed income. A noter que les ETF/ETP sur les matières premières sont toujours en décollecte (-134 millions hebdomadaires) ainsi que celle sur les crypto (-33 millions) alors que les cours de plusieurs crypto actifs sont remontés la semaine dernière.