Les ETF actions et obligations ont fait jeu égal la semaine dernière en matière de collecte

Tous les segments du marché européen des ETF ont attiré des flux nets positifs la semaine dernière. Même les véhicules adossés aux matières premières, souvent dans le rouge ces derniers mois, ont attiré des souscriptions : sur la semaine, leur collecte nette a atteint 145 millions d’euros. Mais elle reste essentiellement dopée par un ETF en particulier, l’iShares Diversified Commodity Swap Ucits ETF – USD (ticker ICOM) qui rafle à lui seul plus de 400 millions d’euros, dont 250 millions en une journée. Depuis le début du mois, la collecte des ETF sur les matières premières reste négative de près de 500 millions d’euros.

Après un fléchissement la semaine précédente, les ETF actions signent une nouvelle très bonne collecte, et dominent d’une courte tête les ETF obligataires, avec 1,8 milliard d’euros engrangés contre 1,7 milliard pour les seconds. Ce sont notamment les Etats-Unis et les pays émergents qui en profitent, avec respectivement 553 et 360 millions d’euros de collecte. Plusieurs véhicules tirent leur épingle du jeu : l’Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc – USD (ticker SPXS), le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - D – EUR (ticker EKUS), l’Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc – USD (ticker LEMA) et l’iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (D) - USD (ticker EIMU) attirent chacun entre 100 et 200 millions d’euros.

Côté obligataire, les investisseurs, tout en continuant de se positionner sur les dettes souveraines (692 millions d’euros), reviennent également sur les obligations d’entreprise, principalement celles de qualité notées investment grade (572 millions d’euros). L’iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF Acc – GBP (ticker IGL5) et l’iShares Global Corp Bond UCITS ETF – GBP (ticker CRHG) attirent chacun autour de 260 millions d’euros. Depuis début juillet, ce sont déjà plus de 6 milliards d’euros qui ont afflué vers les ETF obligataires.