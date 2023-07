Les ETF sur la Chine en pleine forme la semaine dernière

Serait-ce le retour tant attendu de la Chine? Pour la première fois depuis longtemps, les performances des ETF investis sur des thématiques liées à la Chine ont battu toutes les autres thématiques et secteurs en termes de classes d’actifs. Ainsi, les ETF sur la digitalisation de la Chine ont eu une performance moyenne hebdomadaire de plus de 11% la semaine dernière selon les relevés de Tackinsght, ceux sur les technologies disruptives chinoises de plus de 7,6% et celles sur le digital dans les marchés émergents (Chine incluse) de plus de 7,1%. A titre d’exemple, le secteur suivant le plus performant (Timber & Forestry) ne dépasse pas 5% de performance moyenne sur toute la semaine dernière.

Les véhicules qui en ont le plus profité sont le KraneShares CSI China Internet UCITS ETF - USD (ticker KWEB) qui affiche une performance de 11% sur la semaine; le UBS ETF Solactive China Technology UCITS ETF A-acc - USD (ticker : UIC2) qui progresse de 9,9% et le FinEx China UCITS ETF - USD (ticker : FXCN) qui performe de 8,8%. La collecte n’est cependant pas au rendez-vous, celle-ci se concentrant dans des fonds obligataires qui continuent de tirer la part du lion sur les flux en Europe.

Le iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Acc) - USD a ainsi attiré les plus importantes souscriptions, nettes des rachats, avec une collecte de 476 millions sur la semaine. Le iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - EUR n’est pas en reste avec des souscriptions de l’ordre de 261 millions de dollars.

Depuis le début de l’année, les souscriptions restent plus importantes sur les ETF investis sur les marchés actions, mais la dynamique est solide pour les deux classes d’actifs. Une tendance à l’opposée de celle qui touche le secteur des matières premières qui décollecte plus de 1,3 milliard depuis le début de l’année.