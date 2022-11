Apple et Google sont dans le viseur de la CMA britannique

L'autorité britannique de la concurrence a ouvert mardi une enquête approfondie sur les jeux en streaming et les navigateurs pour mobiles, après avoir établi qu'Apple et Google, filiale d'Alphabet, disposaient d'un «duopole» sur les écosystèmes mobiles. De nombreux développeurs et entreprises au Royaume-Uni se disent pénalisés par les restrictions mises en place par Apple et Google, qui exercent une mainmise sur les systèmes d'exploitation, magasins d'applications et navigateurs pour appareils mobiles, a expliqué la Competition and Markets Authority (CMA). Elle entend «examiner si les inquiétudes exprimées sont justifiées et, le cas échéant, trouver des moyens d'améliorer la concurrence et l'innovation dans ces secteurs», a précisé la CMA qui dispose de 18 mois pour conclure son enquête.