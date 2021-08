Altice renonce à la mise en Bourse de Teads

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Teads n’entrera pas à la Bourse de New York. La société, filiale depuis 2017 du groupe de télécoms Altice, a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine des marchés financiers, une demande officiel de retrait de la procédure engagée plus tôt dans l’été....