Carbo passe par les banques pour diffuser les bilans carbone

Tout va vite, chez Carbo. L’activité de la start-up, qui vise l’élaboration de bilans carbone en ligne en temps record, se développe à un rythme soutenu. Lancée il y a trois ans pour les particuliers et à peine deux ans et demi pour les entreprises, l’offre compte déjà 400 clients parmi les PME et ETI, selon des taux de croissance laissant anticiper 1.000 à 2.000 entreprises clientes cette année, 5.000 en 2025.

Cette progression tient notamment aux partenariats développés depuis un an avec plusieurs grandes banques à réseau pour offrir à leurs propres clients PME et ETI un bilan de leurs émissions carbone. La jeune pousse a ainsi signé des collaborations l’an dernier avec Crédit du Nord puis La Banque postale et la Société Générale.

Elle travaille aussi avec 32 des 39 caisses de Crédit Agricole et un partenariat est en vue avec le groupe Banque populaire. « Souvent, nos bilans sont effectués dans des entreprises de services pour lesquelles l’offre est plutôt standard, expose Emmanuel Watrinet, dirigeant fondateur de Carbo. Pour les secteurs industriels, Bpifrance,grâce à son ancrage sur le terrain, nous facilite l’accès aux entreprises, moins engagées sur ces sujets. Il faut faire auprès d’elles un énorme travail d’explication. »

Scope 3

Clé du succès, la fiabilité des analyses, avec une technologie mesurant le périmètre complet de l’activité, les scopes 1, 2 et 3. « Grâce à nos outils technologiques, nous proposons des bilans d’émissions carbone rapides mais aussi précis, élaborés selon des facteurs physiques et non pas des données monétaires - consistant à prendre en compte un certain niveau d’émission CO2 par euro de chiffre d’affaires - , ce qui est très imprécis », explique Emmanuel Watrinet.

Au-delà d’offrir une prestation fiable de calcul du bilan carbone des clients, la solution permet aussi aux banques d’orienter leur portefeuille sur la voie du verdissement. De quoi leur permettre de se doter des moyens de satisfaire leurs propres exigences de reporting climatique de leur bilan. « En plus des bilans carbone, nous proposons également CARBO depuis peu à certains de nos clients afin de suivre leur engagement en matière de réduction d’empreinte carbone pendant la durée d’un financement, via un crédit à impact », expose ainsi la Société Générale.

La logique du crédit à impact se généralise et Carbo est en discussions avec d’autres établissements de crédit auprès desquels il joue le rôle de tiers de confiance pour le bilan carbone et le suivi des émissions. « D’ici à la fin de l’année, nos services seront intégrés dans les systèmes des banques », prévoit Emmanuel Watrinet.