L’Euro contre dollar est porté par un marché technique

L’envolée de l’Euro/Dollar aura été de courte durée. Le marché sur cette parité devrait rester hésitant d’ici les deux prochaines semaines, jusqu’à la réunion de la Banque Centrale Européenne. Nous sommes sur un marché technique, marqué par quelques prises de profits et plutôt une tendance baissière à court terme. Il est probable que l’EUR/USD évolue dans les séances à venir entre les 1,0830 (qui fait office de support majeur) et la résistance à 1,1025. En ce qui concerne l’EUR/CHF, la tendance de fond est inchangée depuis le début de l’année. C’est la baisse qui l’emporte (chute de 1,13% sur les cinq dernières séances et d’environ 1% depuis le début de l’année). L’objectif à long terme est toujours situé à 0,95 (résistance mensuelle). Le terrain de jeu pour l’EUR/JPY est inchangé également. Malgré une consolidation la semaine passée, l’euro a toujours un potentiel de hausse à moyen terme tant que la politique monétaire japonaise reste en l’état.

Prévisions Defthedge au 24 avril 2023 -

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.