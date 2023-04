L’euro a un potentiel de hausse limité vis-à-vis du dollar

L’euro-dollar a gagné un peu de terrain à la faveur de mauvaises statistiques américaines publiées la semaine passée (enquête ADP, nouvelles offres d’emploi, indices ISM) qui ont renforcé la crainte d’une récession et d’une pause de politique monétaire de la Fed à partir du mois de mai. S’ajoute aussi à cela le facteur de la saisonnalité (tendanciellement, le dollar américain chute en avril ce qui avantage en théorie la paire EUR/USD). Mais il faudra franchir la zone des 1,10 (avec clôture au-dessus de ce seuil vendredi) pour espérer que le mouvement haussier prenne plus d’ampleur. C’est peu probable, à court terme.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

