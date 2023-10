Les trésoriers gèrent le risque de change de façon plus dynamique qu’on ne le croit

Les trésoriers des grandes entreprises ne couvrent pas leur risque de change de façon aussi mécanique qu’on pourrait le croire. Tel est du moins l’enseignement livré par une étude conduite entre 2020 et 2021 auprès de 110 grandes entreprises française et européennes par Philippe Dupuy, chercheur spécialiste du risque de change, de Grenoble école de management *. « Au fil d’enquêtes passées sur les couvertures du risque de change par les entreprises, nous percevions un certain décalage sur la part respective des approches « sélective » ou « systématique » que les financiers déclarent adopter et la réalité du terrain, indique le chercheur. De fait, l’enquête établit que si les trésoriers interrogés déclarent pour 22% d’entre eux gérer leur risque de change sur un mode dynamique – dit aussi sélectif -, en réalité, dans l’échantillon, c’est 65% d’entre eux qui ajustent leurs couvertures selon la volatilité et le coût, mesuré en points de terme.»



Mise en situation

Pour établir ce résultat, l’enquête a confronté les trésoriers - dont l’AFTE a fourni les coordonnées à partir de son carnet d’adresses - à des situations de marché précises, avec divers niveaux de volatilité et mesuré les niveaux de couverture qu’ils préconisaient à chaque fois. De même, les scenarios intégraient des coûts de couvertures, mesurés en points de swaps, différents.

« L’écart entre les déclarations et la mesure par notre enquête tient aux procédures de gestion du risque de change écrites et cadrées que suivent dans tous les cas les trésoriers d’ entreprises, indique Philippe Dupuy. En fait, les praticiens sont « dynamiques » de façon systématique ! »

Risque contenu

De fait, l’étude établit aussi que la gestion dynamique ne présente pas un risque plus élevé, le coût des couvertures étant pris en compte pour déterminer le niveau de couverture. En fait, l’objectif premier est l’élimination de tout risque de change, nonobstant d’éventuels gains en cas de couverture gagnante (voir graphique).

Pour les risques des pays autres que ceux du G 10, auxquels les entreprises sont en général moins exposées, les trésoriers pratiquent davantage la gestion dynamique.

A suivre

L'étude sera présentée plus en détail d’ici quelques semaines sur le site de l’AFTE. En outre, elle doit déboucher sur un usage pratique. « Nous avons tiré de cette étude un modèle de gestion dynamique qui pourra être utile aux entreprises », avance Philippe Dupuy.

*En collaboration avec David Haushalter, Smeal College of Business, Pen. State Univ., USA et Luc Meunier, ESSCA School of Management, France.