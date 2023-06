Les projets de transition écologique ont surtout besoin de données

Pour obtenir des financements dans le cadre de la transition écologique et énergétique, les entreprises doivent documenter leur trajectoire de décarbonation.

Selon le rapport Pisani-Ferry publié le 22 mai 2023, le coût faramineux de l’adaptation aux objectifs environnementaux serait de 250 à 300 milliards d’euros de dette en plus, en cumulé, en 2030, soit 66 milliards par an. Pour l’Union européenne, le montant du financement de la transition énergétique et environnementale (TEE) serait de 400 milliards d’euros par an (100 milliards environ pour la France) et environ 3 % du PIB.

Les institutions européennes prévoient de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’ici à 2027 pour promouvoir la réindustrialisation verte en Europe. Elles visent aussi à fournir plus de 26 milliards d’euros de garanties aux intermédiaires financiers sur tout le Vieux Continent, chaque pays apportant sa contribution, afin d’aider les bénéficiaires à obtenir des prêts plus facilement ou à de meilleures conditions auprès des banques et d’autres bailleurs de fonds.

Les projets éligibles au prêt vert visent les trois « scopes » : les émissions directes de gaz à effet de serre (GES), les émissions indirectes liées à l’énergie, les autres émissions indirectes produites par les activités de l’organisation, notamment les achats. Qu’il s’agisse de prêts bancaires ou d’obligations, les contrats précisent que le coût de financement sera majoré en cas de non-atteinte d’un objectif de performance durable. Les objectifs fondés sur des données scientifiques deviennent alors des éléments essentiels pour assurer la légitimité de ces contraintes. Ces projets devront respecter des éléments mentionnés par la directive Corporate Sustainability Reporting (CSRD), tels que le concept de double matérialité, l’implication des organes de gouvernance dans le choix d’un modèle d’affaires durable et la standardisation des indicateurs clés de performance (KPI) avec des informations « compréhensives, pertinentes, représentatives, comparables sur des référentiels validés scientifiquement ». Aussi les entreprises ont-elles un chantier chronophage et indispensable à mener rapidement. Comment s’y prennent-elles ?

Il convient de déterminer avec un comité d’impacts, après avoir classé et mesuré les émissions de GES, la « valeur actualisée nette » du surcoût lié à la décarbonation et celle, positive, de l’impact carbone, et de vérifier l’alignement entre le projet, le business plan de l’entreprise et les Objectifs de développement durable (ODD) ; puis construire le profil GES et le bilan carbone de l’entreprise.

La maîtrise de la donnée, fondamentale, est la difficulté majeure rencontrée par les entreprises

La valorisation des impacts rencontre des difficultés en raison de l’incertitude attachée aux hypothèses : le prix à long terme de la tonne de carbone (marché des quotas carbone), le coût du capital (beta), le seuil de rentabilité des investissements bas carbone, la valeur du capital immatériel (apports de compétences, gains d’image…) engendré par la décarbonation ; l’hétérogénéité des données issues des bases carbone de l’Ademe, de la Chambre syndicale du BTP, des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), etc. ; l’imprévisibilité des horizons des projections – durée de vie de l’infrastructure ou du bâtiment ; durée et variabilité des émissions. La maîtrise de la donnée est fondamentale et il s’agit de la difficulté majeure rencontrée par les entreprises financières et non financières. Les projets en cours combinent desapproches systémiques, expertises sectorielles, réseaux d’experts techniques et outils de valorisation de données pour faciliter la compréhension de l’existant, la prise de décisions et le déploiement de projets à impact. L’environnement d’utilisation de la donnée revient à identifier les utilisateurs / contributeurs et données – internes ou externes, structurées et non structurées, en accès libre ou privé, thématiques et sectorielles, les usages individuels et collectifs, les informations à saisir, à simuler, à cartographier.

Puis le projet conduira à bâtir les plans d’action et à maintenir les KPI selon les tableaux d’avancement, de suivi et de performance et à rafraîchir les axes d’amélioration pour garantir la pérennité les financements correspondants et la promesse faite par l’entreprise à ses parties prenantes.