Les aides d’Etat restent sous contrôle étroit en Europe

Les aides d’Etat aux entreprises semblent couler à flot. «Nous avons sorti le chéquier pour une usine de batteries électriques à Dunkerque et nous sommes prêts à continuer dans cette voie », indiquait, il y a seulement trois jours encore Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, lors de la Rencontre des entrepreneurs organisée par le Medef le 29 août dernier.

Il faisait allusion à l’aide de 1,5 milliard d’euros octroyée au taiwanais ProLogium pour le voir s’implanter à Dunkerque. De quoi rasséréner ceux qui s’inquiètent des aides distribuées par les Etats étrangers et concurrents, par exemple l’Allemagne qui a octroyé au printemps dernier à Intel pas moins de dix milliards d’euros contre une promesse du groupe américain d’en investir trente dans une usine de puces électroniques dans le pays.

De même, sur le Vieux continent, on s’inquiète de voir les entreprises américaines prendre le dessus grâce aux subventions de l’Inflation Reduction Act (IRA), sans parler des pratiques chinoises de dumping. «L’IRA s’inscrit dans une tendance des Etats-Unis à suivre une politique industrielle volontariste et le phénomène remonte à la présidence d’Obama. La présidence Biden a un peu accéléré les choses, mais l’IRA recouvre aussi des effets d’annonce », nuance toutefois Olivier Redoulès, directeur des études de Rexecode.

Reste que l’Europe semble encline à toujours plus subventionner les entreprises. «L’IRA a servi d’épouvantail et poussé la Communauté européenne à réagir avec la contribution de son propre budget, tout en la confortant dans l’assouplissement de la discipline des aides d’Etat », décrypte Michel Petite, associé chez Clifford Chance.

Exemptions à l’interdiction

En Europe, la position de principe est l’interdiction des aides publiques car elles faussent la concurrence. Mais la règlementation prévoit en même temps la possibilité d’exemptions à ce principe : l’aide doit être nécessaire, en présence d’un défaut du marché – comme le manque de financement des nouvelles technologies de pointe, de la transition écologique… - et ne doit pas aboutir à une surcompensation. En outre, l’intervention publique en période de crise est compatible de plein droit avec le cadre européen.

Ainsi, les aides d’Etat se sont multipliées en Europe ces dernières années, la tendance remontant même à 2008, lorsque l’Europe a autorisé les aides pour les restructurations bancaires. Tant et si bien qu’à présent, le système semble inversé avec de nombreuses exceptions au régime de droit commun. «Le Covid a rendu possible une foule d’aides, soit par régimes, soit au coup par coup, la Commission acceptant des aides massives comme celles en faveur des compagnies aériennes», relate Michel Petite.

Enjeux de souveraineté

Le mouvement s’inscrit sur fond de primauté accordée aux considérations politiques, l’Europe consacrant de gros budgets aux sujets de résilience et de souveraineté. «La Commission européenne constitue le premier émetteur d’obligations européennes pour soutenir des secteurs stratégiques pour l’avenir comme la transition écologique, la technologie, les batteries, l’hydrogène, avec 800 milliards d’euros mobilisables», rappelle encore Michel Petite. Dans ces secteurs stratégiques pour l’avenir, les aides du budget national et européen sont faciles à obtenir et encouragées par la Commission.

Il existe parfois des zones grises quant aux secteurs bénéficiant d’aides, comme celui du nucléaire où on peut se servir comme d’un précédent des aides de l’Etat britannique apportées à l’EPR de Hinkley Point et acceptées par la Commission européenne.

En dehors de ces situations intermédiaires, les principes de base des aides restent clairs. Il n’est pas question de démanteler le régime des aides européen qui se place toujours sous le signe de l’exception. «Depuis début 2023, il est beaucoup question en Europe de répondre à l’IRA, mais les choses en sont encore surtout au stade des annonces, appuie Olivier Redoulès. Malgré les besoins d’investissement massifs pour la transition écologique, la Commission européenne reste attachée au principe d’égalité des conditions de concurrence entre les entreprises de différents Etats.»

Les Etats eux-mêmes seraient souvent opposés à une politique européenne moins restrictive. En l’absence de capacité budgétaire européenne, un affaiblissement généralisé du cadre des aides d’Etat risquerait de remettre en cause le marché unique car les pays européens ont des capacités budgétaires disparates. «Si les aides d’Etat n’ont plus un cadre strict, certaines industries risquent d’être concentrées dans les pays qui vont les subventionner davantage, ce qui se manifeste déjà avec les dernières annonces d’implantations d’usines de semi-conducteurs en Allemagne, pointe Olivier Redoulès. D’où le scepticisme de plusieurs pays face à l’idée d’affaiblir le régime des aides d’Etat. »

Le gouvernement français a toutefois entrepris de plaider pour un renforcement de l’efficacité des aides, demandant aux autorités européennes qu’elles valorisent mieux les produits à contenu européen, en réservant, par exemple, les bonus sur les véhicules électriques quand ils sont fabriqués en Europe.

Aides et contreparties

Signe que les aides sont toujours soumises à des limites, elles ne vont d’ailleurs pas sans contrepartie. Ainsi, Air France-KLM qui n’avait pas remboursé 75% de ses aides liées aux effets du Covid n’a pas pu, l’an dernier, se porter candidat au rachat de ITA Airways. On a même vu la Cour de justice, en mai dernier, annuler certaines aides, notamment la recapitalisation de Lufthansa dont elle a estimé qu’elle n’était pas nécessaire, la compagnie pouvant avoir accès au marché. Les aides italiennes aux compagnies aériennes ont été annulées aussi.

Pour éviter d’avoir à rembourser les aides passées de 5,3 milliards d’euros au fret ferroviaire, l’Etat français cherche actuellement un moyen afin qu’elles présentent une discontinuité avec l’actuel Fret SNCF. La création d’une nouvelle entité, New Fret, est prévue pour le 1ᵉʳ janvier 2025, avec remise dans le champ concurrentiel d’une partie de l’activité. La France imiterait en cela la méthode utilisée par l’Italie qui a transformé Alitalia en ITA Airways.

Evolution aussi à l’échelon national, les aides portent moins sur les canards boiteux et plus sur les entreprises d’avenir. « Il semble que les aides individuelles au coup par coup comme, par exemple celles à Fret SNCF, cèdent la place à des aides autorisées plutôt par voie de régime, observe Michel Petite. Elles sont prévues par une réglementation nationale et s’adressent à une catégorie d’entreprises, comme dans le programme IA Booster France 2030 lancé en juin dernier. »

La Cour des Comptes vient, de son côté, de publier une note en vue de renforcer l’efficacité des aides, analysant les multiples dispositifs mis en place pour soutenir les entreprises face aux crises sanitaire et énergétique. L’institution recommande d’améliorer la qualité des dispositifs pour évaluer leur caractère indispensable et les arrêter au bon moment, en ciblant mieux les entreprises dont le besoin de soutien est réel, et en luttant plus contre les fraudes.

Quitte à augmenter à cet effet la complexité bureaucratique pour les entreprises, notamment pour les PME et les ETI pour lesquelles la constitution des dossiers relève du parcours d’obstacles. La rivalité géopolitique pourrait à cet égard jouer un rôle salutaire : «Les Etats-Unis procèdent par crédits d’impôt, ce qui permet de toucher plus d’acteurs, avec beaucoup de simplicité pour les entreprises », pointe un spécialiste. La concurrence reste là aussi un bon garde-fou…