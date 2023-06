La transparence RSE doit être volontaire et simplifiée pour les PME

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) fait son entrée dans les PME depuis quelques années. Source de performance, elle représente une opportunité pour les PME de répondre aux attentes de leurs clients, qui leur demandent de démontrer leurs engagements ESG (environnement, social, gouvernance), mais également à celles de leurs salariés. La conviction du chef d’entreprise et l’implication de ses équipes sont essentielles pour intégrer la RSE à la stratégie et aux activités des PME. Pour la CPME, cette RSE doit être sectorielle, proche des enjeux métiers et volontaire.

Aujourd’hui, une évolution importante, oserais-je dire une révolution, intervient à l’initiative de l’Union européenne. Avec la révision de la directive Non-Financial Reporting Directive (NFRD), le reporting des données extra-financières connaît, avec la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), un rehaussement de ses exigences et un élargissement de son champ d’application aux entreprises de plus de 250 salariés et aux PME cotées. Concrètement la directive prévoit d’améliorer la collecte des données ESG, de garantir la qualité des informations de reporting, et d’en accroître la transparence et la comparabilité. Quel est l’objectif visé ? Diriger les flux de capitaux vers des investissements durables et répondre aux besoins des acteurs financiers eux-mêmes soumis à un reporting extra-financier.

Le but affiché par la directive européenne est louable et l’opportunité pourrait ainsi être donnée aux entreprises de valoriser les efforts fournis (investissement, temps, compétences) et de démontrer la qualité de leurs démarches vertueuses… donc de se différencier positivement sur le marché et y gagner un avantage concurrentiel !

La réalité est plus complexe. Cette nouvelle approche européenne multiplie les données à publier mais également les standards de reporting désormais normés, à l’instar de ce qui existe pour les bilans financiers et comptables. Les impacts de cette réglementation ne sont pas neutres pour les entreprises concernées, en particulier pour les nouveaux entrants comme pour les entreprises de la chaîne de valeur, majoritairement des PME.

L’abaissement du seuil, de 500 à 250 salariés, aura de lourdes conséquences. En effet, quelles différences y a-t-il entre une entreprise de 253 salariés et une entreprise de 249 ? L’une sera obligée de publier plusieurs centaines de données, de produire un rapport de durabilité de plusieurs centaines de pages en faisant appel à une expertise externe… Quels effets pour l’une comme pour l’autre, en termes de compétitivité notamment ?

Allégeons le fardeau administratif européen qui s’annonce

De plus, ne perdons pas de vue que ces obligations de reporting se juxtaposeront à celles que prévoient d’autres textes européens en cours d’examen comme celui sur le devoir de vigilance. Le millefeuille normatif ne fait que s’épaissir, nous faisant craindre, pour les entreprises qui ne pourraient pas franchir l’obstacle, un évincement de marchés et de financements. On peut aussi redouter que la multiplicité des rapports empêche une bonne compréhension des actions RSE par ceux qui y sont intéressés, à savoir les investisseurs, régulateurs et citoyens…

La CPME a porté des messages forts. Son action s’est tournée vers les décideurs publics nationaux et européens qui l’ont entendue sur l’obtention d’un reporting volontaire et simplifié pour les PME, l’application des obligations aux entreprises non européennes et le report de l’entrée en vigueur pour les PME cotées. Force de propositions en lien avec ses adhérents, la Confédération travaille afin que soient identifiés et retenus les indicateurs les plus pertinents et les plus facilement renseignables.

La CPME prône de longue date une RSE ambitieuse, robuste, valorisant les démarches vertueuses des entreprises, garanties par une tierce partie. En 2017, la CPME a signé une délibération paritaire avec les cinq syndicats de salariés pour favoriser l’entrée de la RSE dans les entreprises de moins de 500 salariés. Nous avons également milité en faveur de référentiels sectoriels RSE, encourageant les entreprises à valoriser leurs efforts et leurs démarches exemplaires auprès de leurs donneurs d’ordre publics comme privés.

Cette belle dynamique ne doit pas être brisée sur l’autel du reporting.

La Commission européenne, par la voix de sa présidente et de la commissaire en charge des Services financiers, a indiqué vouloir une réduction de 25 % des obligations de reporting, notamment sur la CSRD. Acceptons-en l’augure…

Allégeons le fardeau administratif européen qui s’annonce. Les entreprises veulent agir, en responsabilité, en faveur d’un développement durable. Ne les accaparons pas avec des réglementations excessives éloignées de leurs réalités de terrain !