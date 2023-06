Directeur financier - Compétences RSE exigées

Jusqu'à récemment directrice financière et achats de Dassault Systèmes, Valérie Raoul-Desprez l’admet : « Je ne faisais alors que survoler la déclaration de performance extra-financière. Je suis rentrée dans le sujet de manière opérationnelle il y a trois ans, sous la pression du département RSE, soucieux de voir les objectifs de la fonction achats alignés avec la stratégie groupe de réduction des émissions de CO2. »

Elle est aujourd’hui chargée par la direction générale du groupe de logiciels de conception 3D de créer la fonction finance et achats durables, directement rattachée au CFO (chief financial officer). Et constate du reste l'émergence, dans les grands groupes, d’un mouvement de transfert de la production des données extra-financières aux équipes finance. « Les départements développement durable sont arrivés à la limite de leur savoir-faire pour aborder les exigences de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). D’où un transfert de la responsabilité du reporting à ceux qui savent déjà gérer l’information financière et son auditabilité. Car il y a un gros enjeu de rigueur, de qualité et de fiabilité de la donnée et de l’analyse de la performance », explique-t-elle.

Des implications RH et environnementales

La volée de marches pour atteindre le palier de la CSRD, dont le premier acte délégué est attendu pour ce mois de juin, s’annonce en effet plutôt raide – d’où, d’ailleurs, un lobbying accru sur l’exécutif européen pour en minimiser la portée.

Objectifs : « Standardiser les données de reporting extra-financier selon un principe de double matérialité (il s’agit de prendre en compte à la fois la manière dont les questions de durabilité influent sur l’entreprise et les répercussions de ses activités en matière de durabilité, NDLR), en renforcer la fiabilité et la lisibilité et étendre le champ d’application, expose Marc Mossé, avocat senior counsel au sein du cabinet August Debouzy. A l'échelle de l’Europe, nous allons passer de 11.000 entreprises concernées par la précédente directive NFRD (Non Financial Reporting Directive) qui, depuis 2017, fixait le contenu de la déclaration annuelle de performance extra-financière (DPEF), à plus de 50.000, selon un calendrier progressif. »

Au-delà de son aspect purement technique, la CSRD a de multiples implications RH et environnementales. L’intégration financière d’un éventail plus large d’indicateurs extra-financiers va notamment demander davantage de transversalité, estime Valérie Raoul-Desprez, également présidente du groupe d'échange RSE de la DFCG (Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion). « Le DAF devra, par exemple, s’intéresser de manière plus poussée aux impacts de la politique RH et environnementale. Le contrôleur de gestion, qui va analyser les données, devra s’appuyer sur l’expertise des directions fonctionnelles et opérationnelles, etc. »

Nouveaux profils

Autres questions induites par la taxonomie européenne et la CSRD dans les grandes organisations : « Comment adapter les fiches de poste, réorganiser les équipes, trouver des compétences ad hoc, liste Corinne Orémus, directrice générale du cabinet d’Executive Search Vendôme Associés. Les DAF étoffent leurs équipes avec de nouveaux profils qui sont soit très orientés ‘data ESG’ pour les directions du contrôle de gestion et de la consolidation, soit dotés d’une expertise en modélisation de l’impact carbone. Et qui font montre de ‘soft skills’ en collaboration, communication, pédagogie... »

Certes, le contexte multicrise a amené certaines directions financières à se lancer dans une démarche d’analyse des risques et de la résilience du modèle d’affaires de leur entreprise – « ce qui est précisément le point de départ d’une politique de développement durable », souligne Valérie Raoul-Desprez. Mais beaucoup sont encore au point mort. Notamment dans les PME. « Pour éviter d’agir sous la pression réglementaire – et s'épargner le recours coûteux à un cabinet de conseil –, il est crucial que les financiers développent rapidement leurs compétences RSE », soutient-elle.

La DFCG s’est saisie de l’enjeu. Pour l’heure, trois formations figurent au catalogue de l’association (dont « Le contrôle de gestion environnemental et le reporting RSE » et « Indicateurs ESG à mettre en place pour attirer les financeurs »). Mais celle-ci entend étoffer ses services avec une offre de formation plus complète, l’accentuation des forums d'échanges avec les adhérents et des tests d’outils destinés aux PME pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles normes de reporting. Tout en s’appuyant sur l’expérience des grandes entreprises qui auront d’ores et déjà défriché le terrain.