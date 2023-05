S&P Global Ratings exprime sa prudence sur Altice France

L’inflexion tarifaire perceptible sur le marché français des télecoms – avec quelques opérateurs qui ont désormais entamé une stratégie de remontée graduelle des prix – ne suffira sans doute pas à désamorcer la vigilance des investisseurs à l’égard du fardeau de leur dette dans l’environnement actuel de taux.

Altice France, la maison mère de SFR dans l’Hexagone, en apporte la dernière illustration. La société luxembourgeoise contrôlée par Patrick Drahi, présidée et dirigée par Arthur Dreyfuss a été dégradée le 26 avril par S&P Global Ratings. L’agence de notation a ramené son appréciation sur le crédit long terme et la dette senior sécurisée de «B» à «B-».

Le sentiment sur la couche de dette non sécurisée est également orienté à la baisse avec une note ramenée de CCC+ à CCC. «L’opérateur de télécommunications Altice France SA a enregistré des résultats mitigés pour 2022, avec un chiffre d’affaires en croissance de 1,8%, mais un Ebitda (après loyers) en baisse de 4% d’une année sur l’autre. En 2023, nous prévoyons une baisse des revenus de 0% à 1% d’une année sur l’autre et un Ebitda largement stable (après loyers)», relève l’agence dans un communiqué.

A lire aussi:

Une série d’arguments négatifs

Cette menace d’érosion des revenus, dans un environnement concurrentiel qui demeure vif – comme en témoigne le cavalier seul de Free-Iliad sur le terrain des prix – et d’un Ebitda sans tonus justifient la vigilance de S&P. L’agence pointe le fardeau d’une dette élevée «qui ne cesse d’augmenter depuis 2020, un flux de trésorerie d’exploitation (FOCF) négatif persistant après les baux, la détérioration des conditions de refinancement dans un environnement de taux d’intérêt en hausse et un manque de ‘pricing power’ important sur un marché français très concurrentiel».

S&P n’est pas très optimiste à court terme : «Nous prévoyons donc que la dette ajustée par rapport à l’Ebitda d’Altice France restera élevée à environ 7x, que son ratio de couverture des intérêts en cash sur l’Ebitda ajusté diminuera temporairement à un peu moins de 3,0x et qu’elle continuera à afficher un FOCF négatif après loyers en 2023. »

Le ton général n’est pas alarmant, comme en témoignent les «perspectives stables», un jugement alimenté par l’anticipation d’un retour en grâce de la croissance des revenus et de l’Ebitda en 2024, notamment à la faveur de l’extinction de coûts exceptionnels. S&P Global confirme en revanche sa vigilance à l’égard de la gouvernance d’Altice et de la volonté constante de prioriser «les intérêts des actionnaires de la société». «Nous continuons de classer la gestion et la gouvernance comme faibles», souligne l’agence. Même retirée de la Bourse – depuis 2020 pour Altice Europe -, le groupe n’en a pas fini avec sa «décote Drahi». Mais celle-ci opère sur le terrain obligataire, cette fois.