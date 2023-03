Mobilize Financial Services soutient la stratégie de Renault dans les services

La transformation est bien visible chez Mobilize Financial Services, anciennement RCI Bank, la captive financière deRenault. Dédiée à soutenir les ventes de véhicules, la filiale contribue à installer la notion de « vehicle as a service » grâce à ses différentes offres.

Les offres de location longue durée ou avec option d’achat représentent désormais 57% des dossiers de financement de véhicules neufs pour la clientèle des particuliers, contre 47% l’année dernière. Ces solutions sont désormais préférées au crédit classique : « sans engagement, avec une mensualité moins coûteuse et une option d’achat à un prix connu à l’avance, en moyenne sous trois à quatre ans, les offres de leasing correspondent mieux aux besoins des consommateurs d’aujourd’hui », explique Joao Leandro, directeur général de Mobilize Financial Services.

Volumes en baisse mais production de crédits en hausse

Par ailleurs, le nombre de véhicules financés est en baisse de 6,4% par rapport à 2021, à 1.195.380 dossiers. Mais le montant moyen financé par contrat augmente de 10,4% en raison de la montée en gamme des véhicules Renault et Nissan mais aussi de l’inflation. Résultat : les nouveaux financements progressent de 3,3% à 18 milliards d’euros. Et pourtant, le taux d’intervention (proportion de véhicules financés par rapport au nombre de véhicules vendus) a reculé de 1,3 point à 44,8%, « essentiellement pour des raisons logistiques qui ont perturbé les livraisons », estime Joao Leandro. Le nombre de services vendus par véhicule financé a même légèrement progressé à 3,2 grâce à l’assurance, à la maintenance et aux services vendus avec les véhicules électriques, comme la carte bancaire permettant de recharger son véhicule dans 200.000 bornes ou le service Switch qui donne accès à des véhicules thermiques entre 20 et 30 jours par an.

L’année 2022 voit ainsi le PNB progresser de 11,9% à 2,045 milliards d’euros, pour un résultat net en baisse de 12% à 1,050 milliard d’euros. Le résultat net subit l’impact d’une dépréciation de 119 millions d’euros sur les titres de participation dans la joint-venture russe, RN Bank. Mobilize a collecté 3,4 milliards d’euros d’épargne auprès des particuliers, surtout en Allemagne où l’offre est populaire, contrairement à la France où le livret Zesto reste moins attractif que l’épargne règlementée. Les encours d’épargne atteignent ainsi 24,4 milliards d’euros, soit 49% des actifs nets de l’entreprise. Les actifs productifs moyens s’élèvent à 44,7 milliards d’euros (-0,1%).

Un coût du risque normalisé

« Le coût du risque revient à un niveau normal de 0,43% après une année 2021 marquée par la libération d’une grande part des provisions constituées en 2020 suite à la crise sanitaire, détaille Joao Leandro. Les risques ne s’étant pas réalisés, le coût du risque était tombé à 0,14%. » Les frais de fonctionnement ont augmenté de 54 millions d’euros à 624 millions d’euros, pour financer les investissements dans les nouvelles activités : Mobilize Insurance, Mobilize Lease&Co et Mobilize Pay. La captive affiche de grandes ambitions pour chacune d’entre elles : elle développe avec Accenture une offre d’assurance auto innovante qui s’intégrera beaucoup mieux dans les processus de vente dès le troisième trimestre de cette année. Elle compte déployer largement ses offres de location longue durée envers les particuliers et les flottes d’entreprise dans tous les pays où elle est présente et vise le million de véhicules en 2030 contre 400.000 actuellement. Enfin, la carte bancaire lancée en France en 2022 par Mobilize Pay va être proposée en Allemagne avec des services supplémentaires. Un premier pas vers un « écosystème de paiements autour de la voiture ».