L’Euro contre dollar reste orienté à la hausse

La réaction initiale du marché à la réunion de la BCE a été plutôt négative – avec une baisse de l’euro. Mais ce n’est pas amené à durer. Nous interprétons plutôt cela comme une occasion pour les traders de prendre quelques bénéfices. Au regard du rapport Commitment of Traders de la CFTC, les positions nettes à l’achat sur l’euro sont à un point haut depuis le début de l’année. Une réunion de banque centrale est souvent l’occasion de récupérer quelques gains. Nous pensons toujours que plusieurs facteurs vont pousser l’EUR/USD vers les 1,14-1,15 cette année : balance commerciale de la zone euro structurellement excédentaire, poursuite du durcissement monétaire en zone euro alors que la Fed est en mode pause, l’euro est perçu comme un rempart contre une possible récession américaine et un risque bancaire très limité en zone euro.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.