L’Euro contre dollar poursuit sa baisse

Le mouvement de baisse de l’euro se poursuit. Il reflète partiellement le renouveau d’inquiétudes concernant la dynamique macroéconomique en Allemagne (récession) et plus largement en zone euro (appauvrissement d’une partie de la population à cause de la hausse généralisée des prix). Mais si on observe bien le marché des changes ces dernières séances, le renforcement du dollar américain, face à l’euro mais aussi face à une myriade d’autres contreparties, est le phénomène majeur. Les cambistes sont un peu en mode aversion au risque. Le relèvement du plafond de la dette aux Etats-Unis n’est plus un sujet. Désormais, c’est la lenteur de la reprise économique en Chine qui inquiète. D’après les dernières données d’activité PMI portant sur le mois de mai, le secteur manufacturier est toujours en contraction et l’industrie de l’acier, qui est au cœur de la relance chinoise habituellement, connaît une activité atone. Il est probable que la reprise chinoise ou plutôt sa lenteur soit le thème de l’été sur le marché des devises. A court terme, cela pourrait continuer d’avantager le dollar américain.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.