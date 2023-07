Lesaffre démarre un contrat d’achat d’électricité renouvelable

Lesaffre montre que les contrats d’approvisionnement en énergie renouvelable sont aussi à la portée des entreprises moyennes ! Le spécialiste mondial de la fermentation, qui réalise 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, vient de démarrer un contrat signé pour approvisionner en électricité d’origine photovoltaïque sa principale usine de fabrication de levure, à Marcq- en-Baroeul, dans les Hauts de France. « Ce ‘power purchase agreement’ (PPA ) marque une avancée en France des projets hors mécanismes de soutien, souligne Sylvie Perrin, associée chez le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance. Ils ne sont pas encore aussi développés en Franceque chez certains de nos voisins. En outre, l’opération montre que des entreprises intermédiaires peuvent accéder à ces solutions qui ne sont pas réservées aux grands groupes. ».

Nouvelle donne

L’opération signée par le groupe familial est d’autant plus marquante qu’elle devrait annoncer une utilisation accrue des solutions d’achat direct d’énergie auprès des producteurs par les entreprises. Sans passer, donc, par des mécanismes de subventions, comme l’obligation d’achat par un acteur public, ou les compléments de rémunération grâce auxquels l’Etat compense le producteur sur une partie du prix. La Commission européenne a demandé aux Etats membres de réduire le soutien aux technologies d’énergie renouvelables les plus matures.

«A très court terme, tous les acheteurs vont être confrontés à cette nouvelle donne, anticipe Jean-Philippe Minaud, associé chez De Gaulle Fleurance. Les approvisionnements en circuit court entre le producteur d’électricité et l’acheteur, comme ici avec la production d’énergie solaire par Sun’r achetée par Lesaffre, sont ainsi amenés à se répandre». Ce type d’opération en circuit court cadre avec les préoccupations ESG des entreprises voulant non seulement consommer de l’énergie verte mais aussi contribuer à développer les capacités d’énergie renouvelable sur leur territoire.

Faire le lien entre les contreparties

Lesaffre s’est engagé à acheter 25 MWh par an au producteur Sun’R pendant 20 ans, la livraison ayant débuté en ce mois de juillet. L’opération a été rendue possible par l’intervention de Volterres, filiale de Sun’R. «Nous faisons le lien entre les producteurs d’énergie renouvelables et entreprises consommatrices d’énergie, des acteurs qui ne se connaissent pas quand il s’agit d’ouvrir les PPA aux entreprises de taille intermédiaire comme Lesaffre ou à des producteurs moins connus, indique Alexis Bouanani, directeur général délégué de Sun’R et Directeur de Volterres. Nous faisons coïncider les besoins des contreparties, sachant que dans le cas de Lesaffre, la localisation de la centrale était un critère important au même titre que le prix de l’énergie.»

Volterres est également intervenu comme conseil de Sun’R pour la négociation. «Cette opération était la première que nous avons conseillée, et depuis, nous avons été choisis pour intervenir pour plusieurs autres PPA qui sont en cours de mise en place», déclare Alexis Bouanani. En outre, Volterres a travaillé en partenariat avec le cabinet De Gaulle Fleurance dont la connaissance des techniques de CPPA dans le monde est de nature à conforter les banques finançant la construction de la centrale de production.

De fait, les PPA se fondent sur des engagements de long terme – soit 20 ans dans le cas de Lesaffre –, le temps d’amortir le prix d’une centrale de production. Pour l’acheteur, l’intérêt d’un tel délai est de lui donner de la visibilité sur le prix, lequel est souvent lissé sur la durée du contrat.