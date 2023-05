Les solutions de paiement de pointe se pressent autour des places de marché

Stripe, la plateforme de paiements en ligne, va traiter les paiements du site Zara Pre-Owned, la place de marché de vêtements de seconde main de l’enseigne. L’outil de Stripe est intégré à celui du commerçant, si bien que les équipes de ce dernier sont déchargées de toute problématique liée aux paiements entre vendeurs et acheteurs. En même temps, l’expérience client reste couverte par la marque Zara. Le fabricant de vêtements entend en effet permettre des reventes, dons et retouches de ses vêtements selon une démarche simple pour ses clients. Disponible au Royaume-Uni pour l’instant, la plateforme de revente de vêtements va s’étendre progressivement à d’autres marchés européens au cours du second semestre 2023.

Commerce inter-entreprises.

Dans le même registre des solutions de paiement aux plateformes de ventes, Mangopay annonce son partenariat stratégique avec Hokodo, spécialiste européen du crédit inter-entreprise en ligne. Il s’agit cette fois d’enrichir le potentiel des plateformes BtoB, alors que les échanges entre les entreprises devraient s’effectuer à 80% en ligne d’ici 2025. En associant les solutions de crédit commercial d’Hokodo - paiement fractionné et différé - à son outil de paiement, Mangopay facilite l’expérience de paiement sur les places de marché inter-entreprises. Depuis l’octroi des conditions de crédit à la collecte des paiements en passant par le versement des fonds aux vendeurs et des frais des marketplaces, les fonds circulent de manière fluide avec ce partenariat. Par ailleurs, Hokodo, en début d’année, vient de s’associer également à Lemonway pour offrir des paiements innovants aux places de marché BtoB.