Les contrats d’achat d'énergie renouvelable s’ouvrent aux entreprises moyennes

La diffusion des énergies renouvelables à toute l’économie s’accélère. Bientôt, les contrats d’achat d’électricité directement de l’entreprise consommatrice aux producteurs ne seront plus seulement réservés aux grands groupes. Ces accords de CPPA (‘corporate power purchase agreement’) sont en effet conclus à long terme, pour pouvoir amortir le coût d’une centrale, si bien qu’il faut des entreprises avec une surface financière capable de sécuriser les banques.

Les choses sont déjà en train d’évoluer. Ainsi Voltalia, leader du marché des CPPA, a déjà monté des contrats pour des entreprises moyennes, après les centrales construites pour des groupes tels que la SNCF, Auchan, Leroy-Merlin, Décathlon etc…

Des contrats à 20 ans

Précisément, il y a deux ans, le groupe a trouvé une solution innovante pour servir un marché plus large. «Rassemblant une dizaine d’entreprises moyennes pour mutualiser les risques, le contrat multi-acheteursqu nous avons mis en place en décembre 2021 a représenté une opération pionnière, indique Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia. La présence de LCL aux côtés des acheteurs et pour accorder des garanties rend le risque acceptable. » Des groupes comme Bonduelle, Isigny-sainte-mère, Gerflor, Paprec, parmi d’autres, figurent parmi les acheteurs.

Il n’existe pas encore d’autre exemple en France, ni en Europe, ni sans doute dans le monde, mais bientôt, le montage va être répliqué. «Nous avons initié depuis environ deux ans une réflexion avec l’Etat sur la possibilité d’une garantie publique pour les CPPA avec des entreprises moyennes, le fonds de garantie que s’apprête à lancer Bpifranceen est l’aboutissement, expose Sébastien Clerc. La durée et la force de la garantie vont sans doute permettre d’étendre le bénéfice des CPPA à des entreprises un peu plus petites que pour notre contrat multi-acheteurs, de quelques milliers de salariés. »

Le projet, qui doit être annoncé en détail à la rentrée, va couvrir au total jusqu’à 500 MWh, pour des bénéficiaires consommant chacun une dizaine de Gwh par an. Un accord avec une entreprise doit être signé d’ici à la fin de l’année.

Une garantie à 80%

Le fonds permettra la conclusion de PPA avec un acheteur unique. «La garantie de Bpifrance couvrant 80% des montants dus par l’industriel en cas de défaillance de ce dernier, le mécanisme permettra à des acheteurs qui n’y ont pas accès aujourd’hui d’acquérir des électrons verts », explique Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance. Les modalités de la compensation accordée par Bpifrance aux contrats en défaut fonctionneront sur un mode proche d’un complément de rémunération, tel qu’accordé aux producteurs d’énergie renouvelable vendant leur électricité à EDF.

«Cette solution va éviter que la fourniture d’électricité par les énergies renouvelables - à un prix beaucoup plus avantageux que les autres sources, ce qui est le cas depuis plus de dix ans dans le monde – ne profite qu’aux très grandes entreprises, avec des conséquences indésirables sur le tissu économique», souligne Sébastien Clerc.

Par ailleurs, on vient de voir une entreprise de taille intermédiaire comme Lesaffre signer un CPPA. Des évolutions dans la structuration des CPPA propres à s’adapter à plus de «consommateurs» sont remarquées. «On voit de plus en plus de structurations avec des prix variables, élevés au départ pour amortir l’investissement puis réduits par la suite, précise Jean-Philippe Minaud, associé chez De Gaulle Fleurance. Dans tous les cas, les accords résultent d’une prise en compte mutuelle des contraintes des parties et se calent sur-mesure. »

Loi d’accélération des ENR

Enfin, le cadre réglementaire sur les énergies renouvelables est en train de se renforcer. La loi d’accélération des énergies renouvelables votée en mars 2023 voit ses décrets d’application arriver progressivement et d’autres lois doivent suivre pour tenir compte de l’évolution du secteur et des prix.