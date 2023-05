Les compétences technologiques au cœur du défi de l’innovation

Le défi de la transformation et de l’innovation passe plus que jamais par une capacité des entreprises à attirer et fidéliser un capital humain technologique. Ce défi est la préoccupation majeure mise en lumière par l’enquête menée par Expleo, acteur mondial de l’ingénierie et du conseil, auprès de 1.400 décideurs de grandes entreprises dont 258 en France (mais aussi en Allemagne, en Inde, en Irlande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis).

De fait, 79% des dirigeants français interrogés (76% au niveau mondial) «ne se sentent pas armés en termes de compétences pour maîtriser les technologies émergentes», note Expleo. «Et pourtant, c’est le capital humain qui prime dans la transformation des entreprises», souligne Christophe Cazes, vice-président en charge de l’innovation chez Expleo. A ses yeux, «il devient impératif de trouver des solutions innovantes pour attirer et retenir les compétences», particulièrement dans les secteurs technologiques les plus demandés comme l’aéronautique, la défense ou la cybersécurité. Pour répondre à ce manque de talents, deux tiers (66%) des entreprises françaises comptent renforcer leur expertise en faisant appel à des ressources externes.

L’enquête relève que si les moyens de séduire les experts passent comme traditionnellement par les promesses d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, d’accords de télétravail ou de perspectives de carrière, le thème de la responsabilité sociétale des entreprises prend de l’importance : «une RSE engagé reposant sur des preuves tangibles et permettant aux collaborateurs d’y contribuer par des projets écoresponsables est l’un des meilleurs atouts pour retenir les talents», indique Expleo. La durabilité préoccupe également plus généralement les dirigeants interrogés. Les trois-quarts d’entre eux (74%), en France, pensent que leur entreprise pourrait faire davantage en faveur du développement durable, et plus d’un tiers (39%) admettent avoir perdu des clients l’année passée par manque d’engagement RSE.

Troisième défi pour la transformation réussie mis en avant par l’enquête, la qualité de l’expérience client selon un dirigeant sur deux en France (48%). 81% reconnaissent que la gestion et l’intégrité des données client est un enjeu majeur. Enfin, quatrième défi selon les dirigeants interrogés, un contexte macroéconomique plus que jamais instable et incertain. Qui entraîne une réévaluation à la baisse du plan de transformation pour 71% des entreprises (66% au niveau mondial). Elles indiquent recentrer leurs priorités dans cet environnement anxiogène sur l’efficacité opérationnelle ou le contrôle des coûts.