Le reporting Esef prend racine

Les candidats au reporting Esef font-ils aussi bien que les lycéens français, lauréats à 91% cette année du baccalauréat ? A vrai dire, toutes les entreprises soumises à ce nouvel exercice de communication financière ont réussi l’épreuve, mais elles ne mériteraient pas encore toutes une mention, selon un rapport de Corporatings publié aujourd’hui.

Le reporting Esef pour European single electronic format impose aux sociétés européennes cotées sur un marché réglementé de publier leurs rapports annuels dans un format technique iXBRL (Inline eXtended Business Reporting Language), pour les états financiers primaires pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, associés aux notes annexes un an plus tard. Corporatings est une jeune pousse spécialiste de l’exploitation des données auprès des parties prenantes de l’Esef, avant comme après publication, des émetteurs ou commissaires aux comptes certifiant également l’Esef, aux analystes et investisseurs. Pour l’analyste financier et gérant de fonds Boris Bourdet, l’«accès immédiat aux données publiées par les entreprises n’est plus une fiction, mais une réalité qui promet de révolutionner (notre) quotidien». «Les nouvelles normes et processus, tel que l’Esef, renforcent la fiabilité et la comparabilité des données financières, contribuant ainsi à la confiance des acteurs du marché», avance de son côté Alain Baetens, directeur des activités de cotation grandes entreprises France d’Euronext.

CSRD

Mais cette révolution n’est pas sans embûches. Les élèves clairement «n’ont pas encore exploité toute la puissance du format digital, car la courbe d’apprentissage n’est pas achevée», estime Cyril Manssens, cofondateur de Corporatings. Qui pointe le défi d’intégration dès les comptes 2024 des données extra-financières sous le coup de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Le baromètre Corporatings entend proposer un état des lieux des anomalies rencontrées dans le reporting ainsi que des axes d’amélioration. Il passe pour ce faire au crible les rapports de quelque 2.364 entreprises. Des erreurs d’échelle, multipliant par exemple les revenus par mille, apparaissent dans 14,3% des rapports publiés en 2023 examinés, 3,1 points de plus que ceux de l’an dernier. Corporatings précise tout de même que dans la quasi-totalité des cas le montant erroné, couramment le résultat par action, n’est pas intégré à un calcul, ce qui atténue la portée de l’erreur. Si le souci concerne la capitalisation boursière, il peut inclure le titre dans l’univers d’un analyste ou l’en sortir indûment. Corporatings conseille de comparer les données des rapports d’une année sur l’autre pour en valider la cohérence, opération pouvant le plus souvent être automatisée.

Viennent ensuite les anomalies de signes, là encore dans la plupart des cas pour un indicateur non intégré à un calcul. Ce type d’erreurs surgit dans 30,9% des rapports de 2023 analysés par Corporatings (voir illustration ci-dessous), une part en repli de 0,8 point par rapport à ceux de 2022. Bien plus répandues encore sont les erreurs nées de calculs manquants, le plus souvent, note Corporatings, lorsque le logiciel utilisé pour la production du reporting Esef ne permet pas ce calcul. Cet écueil touche une écrasante majorité des émetteurs, seules 180 entreprises y échappant tant en 2022 qu’en 2023. Ainsi, 88,2% des rapports pâtissent en 2023 de calculs manquants, une part en amélioration de 2,4 points sur un an. De fait, un commissaire aux comptes de KPMG France, partenaire du rapport de Corporatings, note que «les outils de production du balisage au format Esef ne sont pas encore complètement matures et ne permettent pas toujours de répondre complètement à l’ensemble des obligations». Les imperfections portent aux yeux de l’auditeur notamment sur ce manque d’exhaustivité des calculs ou sur des carences de fonctionnalités de contrôle, «ne permett(a)nt souvent que difficilement aux émetteurs d’auto-contrôler leur balisage avant transmission pour revue des commissaires aux comptes».

Balises

Enfin, place aux extensions mal balisées. Le reporting Esef propose en l’occurrence un dictionnaire commun d’affectation, mais aussi de potentielles extensions spécifiques à une entreprise ou à un secteur. Des faux pas d’extension atténuent la comparabilité des données entre entreprises. Des éléments spécifiques mal ancrés se trouvent dans 68,7% des rapports 2023 contre 67,9% l’an dernier. Il s’agit alors pour les émetteurs, selon Marc Houllier, cofondateur de Corporatings, d’«obten(ir) une liste des éléments les plus fréquemment publiés» et d’ «examiner les éléments identifiés pour déterminer s’ils sont réellement si uniques qu’ils ne peuvent être liés à aucun des éléments couramment pratiqués ou normalisés».

Face à cette production encore perfectible, KPMG France reconnaît que «le processus Esef est complexe à appréhender par les différents intervenants car il a de multiples facettes et nécessite de maîtriser des obligations réglementaires, comptables et informatiques». Corporatings «constate une stagnation de la qualité des données publiées » entre 2022 et 2023. Le rapport souligne tout de même que «lorsque l’Esef n’est pas pris seulement comme une contrainte réglementaire mais comme une opportunité de communication financière, la qualité des données suit».