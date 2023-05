Elles sont 5.400 en France, représentant 25% de l’emploi du pays pour un chiffre d’affaires cumulé de 1.000 milliards d’euros : les entreprises de taille intermédiaire ou ETI. KPMG, en partenariat avec le Medef, leur consacre une enquête, menée par Potloc auprès de 200 dirigeants et publiée à l’approche de VivaTech, grand-messe de l’innovation technologique du 14 au 17 juin.

Selon le cabinet d’audit et de conseil, les ETI qui sortiront renforcées de la «grande accélération» des transformations à mener «rapidement et simultanément» (modèle d’affaires, énergie et décarbonation, cybersécurité, ressources humaines et gouvernance) celles qui «sauront se transformer en profondeur grâce au numérique». Ce dernier est ainsi la «transformation-pivot», tout simplement cruciale.

«Par leur circuit de décision court, leur agilité et leur capacité à fédérer et entraîner, les ETI en France sont bien armées pour faire de cette situation inédite une opportunité majeure pour se renforcer», jugent les promoteurs de l’étude. Qui en ont tiré cinq enseignements clés.

Concernant tout d’abord le modèle d’affaire, 75% des dirigeants interrogés avancent que son évolution passera principalement par la transformation numérique. Pour le passage d’une entreprise centrée sur le produit à une organisation centrée sur le client, le numérique constitue «un puissant levier de renforcement de la performance et de la rentabilité des ETI». Elles «doivent aujourd’hui exploiter tout le potentiel des données qu’elles produisent pour se différencier et construire un vrai avantage concurrentiel», poursuivent KPMG et le Medef.

L’alpha et l’omega

98% des dirigeants, ensuite, font un lien direct entre transitions énergétique et numérique. De fait, pointent les promoteurs de l’enquête, «les entreprises ont plus que jamais besoin de maîtriser la donnée et les indicateurs extra-financiers», aiguillonnées à la fois par la directive européenne CSRD (Corporate sustainability reporting directive) et les attentes de leurs parties prenantes et plus largement de l’opinion publique. Les deux transitions sont donc indissociables.

Troisième ligne directrice soulignant le rôle de pivot du numérique, la cybersécurité, dont 78% des dirigeants prévoient d’augmenter le budget dans les trois prochaines années. Il s’agit de pouvoir «disposer d’un « numérique de confiance »», résilient face aux attaques et conforme aux exigences réglementaires. Une même part de 78% des dirigeants interrogés voient ensuite un lien direct à nouveau entre le renforcement de leur marque-employeur et la transformation numérique. De fait, ce dernier «est au cœur du travail collaboratif, de l’expérience collaborateur et d’un parcours de carrière enrichi». «Et ce n’est que le début, soulignent KPMG et le Medef : plus de la moitié des compétences qui seront nécessaires dans dix ans n’existent pas encore».

Enfin, puisque «la maîtrise du financement est l’alpha et l’omega» des dirigeant pour mener à bien leurs transformations, 75% d’entre eux voient cette maîtrise, passant par la mesure du retour sur investissement de leurs efforts numériques, comme un facteur clé pour poursuivre et accélérer leur mue numérique.