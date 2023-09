La Commission européenne entend relever les seuils de reporting des entreprises

La Commission européenne a présenté le 13 septembre dernier son projet de légiférer sur les seuils applicables pour les obligations de reporting comptable des entreprises en Europe. Les entreprises doivent s’y soumettre quand elles remplissent deux critères sur trois, du chiffre d’affaires, du total de bilan et du nombre de salariés.

Or, concernant les critères monétaires, ceux en vigueur ont été définis il y a dix ans, avec une directive de 2013 non modifiée depuis lors. La Commission a souhaité prendre en compte les effets de l’inflation depuis lors.

25%, un taux affiché par ailleurs

« Ce projet de révision de la directive comptable de 2013 prévoit de rehausser de 25% les seuils de reporting comptable pour les petites et moyennes entreprises, présente Jean-Charles Boucher, associé du cabinet d’audit RSM. Il fait écho à la déclaration cet été, par la présidente de la Commission, de réduire de 25% les exigences de reporting pesant sur les petites et moyennes entreprises.»

L’expert relève cependant que «les entreprises s’attendaient plutôt à une réduction du volume global d’informations obligatoires à fournir, une mesure d’autant plus attendue que les entreprises s’apprêtent à devoir se conformer, en plus de la directive sur l’information extra-financière (CSRD, corporate sustainability reporting directive) à la régulation nouvelle sur le devoir de vigilance et à celle sur la lutte contre le travail forcé.»

Calendrier accéléré

Le projet de texte de la Commission prend la forme d’un acte délégué, avec appel à commentaires d’ici au 6 octobre en vue d’une mise en œuvre pour la fin de l’année. Pour les entreprises de taille réduite, l’enjeu du projet est important puisque, par exemple, les TPE sont dispensées de fournir les annexes à leurs comptes.

Si le paquet de mesures visant à alléger les exigences bureaucratiques pesant sur les petites entreprises, le «SME relief package» a pu causer des déceptions, cette annonce devrait donc rencontrer plus d’enthousiasme. «Les obligations sur le reporting de durabilité sont calées aujourd’hui sur les mêmes seuils que ceux régissant le reporting comptable, précise Jean-Charles Boucher. Il semble donc probable que les seuils de mise en œuvre de la CSRD soient également revus à la hausse.» De fait, la Commission propose qu’il en soit ainsi dans la présentation de sa réforme.

Un effet de masse

Selon les estimations de Bruxelles, la révision des seuils du reporting comptable s’appliquerait à 440.000 entreprises, soit 6% d’un total de 7,3 millions d’entreprises pour lesquelles elle dispose données financières. Il s’agit d’une hypothèse minimaliste.

Par ailleurs, le gouvernement français est en train de préparer un texte pour transposer en droit national la CSRD, une ordonnance étant prévue pour le 8 décembre. «Les PME cotées devraient disposer d’une échéance en 2028 et non pas 2026 comme initialement prévu pour se conformer à la CSRD», précise Jean-Charles Boucher.