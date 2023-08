GTT change de directeur financier

Le spécialiste des membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié GTT a annoncé mercredi la nomination de Thierry Hochoa au poste de directeur administratif et financier à compter du 4 septembre.

Thierry Hochoa sera membre du comité exécutif et rapportera au PDG du groupe, Philippe Berterottière, a indiqué GTT dans un communiqué. Il remplacera Virginie Aubagnac, «qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière», a précisé GTT.

Le nouveau directeur financier affiche une solide expérience dans les secteurs de l'énergie et du transport maritime. «Diplômé de l’IAE Paris et de l’ESCP Business School, Thierry Hochoa bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans la fonction Finance au sein de grandes entreprises internationales, telles que Ernst & Young, Technip, Bourbon Offshore et, plus récemment, CMA CGM», a indiqué GTT.

A la Bourse de Paris, l’action GTT reculait de 0,9% mercredi en milieu de journée.

A lire aussi: