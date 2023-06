France Num poursuit son déploiement

La direction générale des entreprises (DGE, dirigée par Thomas Courbe, photo) a dévoilé les 15 lauréats du quatrième appel à projets de formation dans le cadre de France Num, initiative publique de soutien à la transformation numérique des TPE et PME. Ce dispositif, coordonné par la DGE en partenariat avec les régions et opéré par Bpifrance, a permis depuis 2021 d’accompagner quelque 38.000 dirigeants ou collaborateurs. 100.000 bénéficiaires devraient pouvoir participer gratuitement à ces formations d’ici 2025.

Parmi les nouveaux lauréats proposant des formations figurent Cerfrance Brocéliande en Bretagne, Awitec actif dans le tourisme et le commerce en Martinique et Guadeloupe, Ayoama dans l’hôtellerie et la restauration dans les Hauts-de-France ou la Maison de l’emploi du Grand Nancy dans le Grand Est.

Bilan positif

France Num permet notamment d’améliorer le référencement en ligne, de communiquer plus efficacement avec les clients, de gérer la notoriété sur internet, d’utiliser les réseaux sociaux pour recruter ou encore de numériser la facturation et la comptabilité ou de sécuriser les données de l’entreprise. La DGE estime que «les sessions organisées par les opérateurs lauréats depuis deux ans bénéficient d’un bilan très positif à ce jour». 90% des participants sont satisfaits ou très satisfaits de la formation et 61% déclarent avoir mis en place des actions de numérisation dans les six mois ayant suivi la formation.