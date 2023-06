Entreprises : des marges élevées en trompe-l’œil

Allianz Trade pointe que, à fin 2022, les marges des entreprises non-financières de la zone euro ont atteint 40,8%, soit 0,6 point de mieux que leur moyenne de long terme. L’Italie (43,1%), l’Espagne (42,2%) et l’Allemagne (39,3%) enregistrent les meilleures performances, loin devant la France (32,3%), souligne l’assureur-crédit. Las, ces niveaux élevés de marge masquent «une réalité moins réjouissante». La moyenne tient en effet surtout à deux secteurs détenant «un fort pouvoir de fixation des prix : les services de transport et l’énergie», comme le note Maxime Darmet, économiste France chez Allianz Trade. En excluant ces deux secteurs, précise-t-il, «on se rend compte que le taux de marge des entreprises non-financières en zone euro est finalement plus faible». A titre d’exemple, avec cette exclusion au premier trimestre 2023, le taux de marge en France «reste déprimé, toujours à son plus bas niveau depuis les années 1980 (28,6%)».

L’étude relève que les marges, malgré un niveau assez bas, sont devenues un moteur important de l’inflation depuis mi-2022. «En d’autres termes, précise Maxime Darmet, l’inflation en France trouve de plus en plus sa source dans la génération de profit par les entreprises, et plus particulièrement celles des secteurs manufacturier (y compris industrie agro-alimentaire) et de l’énergie».

Pricing power

Pour l’ensemble de la zone euro, les marges des entreprises des secteurs des services restent bien en-dessous de leur niveau d’avant-crise, à 37% à fin 2022 contre 39% à fin 2019, ajoute Allianz Trade. Une fois encore, la France est en retrait par rapport à ses voisins (28% à fin 2022), loin derrière l’Italie par exemple (45%). «Les entreprises françaises du secteur des services, malgré une demande plutôt résiliente, subissent une forte concurrence, des hausses de salaires rapides et une croissance négative de leur productivité depuis la pandémie. Ces effets combinés compressent leurs marges », explique l’économiste.

Et dans le secteur de la construction, l’étude d’Allianz Trade met en lumière que les entreprises allemandes sont les mieux positionnées en matière de profitabilité. Elles ont su bénéficier de la tendance générale à la hausse des prix pour accroître significativement leurs marges (53% à fin 2022). Une performance largement supérieure à celle des entreprises françaises (36%).

L’assureur-crédit, qui envisage que «le pic de profitabilité pourrait bien être passé pour les entreprises non-financières européennes», table sur un taux de marge moyen voisin de 38% fin 2023, en-dessous des niveaux pré-Covid et en recul de 3 points par rapport à 2022. Cela du fait d’un pricing power plus limité et de la hausse des coûts de financement. La baisse des marges devraient être plus forte en Espagne et en Italie, suivie par la France. En effet, dans ces deux premiers pays, poursuit Allianz Trade, la transmission de la politique monétaire restrictive devrait être plus rapide. Selon Ana Boata, directrice de la recherche économique d’Allianz Trade, «même si le prix des matières premières décélère et les chaînes d’approvisionnement se normalisent, les salaires devraient croître fortement au moins jusque début 2024 et la demande rester faible avec la transmission de la politique monétaire restrictive qui se poursuit». A ses yeux, «la persistance d’une faible demande et l’accroissement des stocks va de plus en plus limiter le pouvoir de fixation des prix des entreprises. Cela aura un impact négatif sur les marges des entreprises».