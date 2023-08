Digitalisation financière : Viseo croque Synvance

Un nouvel ensemble, présent à travers le monde grâce à 3.000 salariés, pour un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros. Tel est le profil du groupe issu de l’acquisition dévoilée cet été du cabinet de conseil en management Synvance par l’entreprise de services du numérique (ESN) Viseo, qui plus que jamais se targue d’«utilise(r) la technologie comme un puissant levier de transformation et d’innovation» de ses clients. Le groupe indique se placer comme un des leaders de la digitalisation des directions financières et opérationnelles, devenant notamment le troisième plus important intégrateur SAP français.

Réglementaire

Viseo assure par ce biais s’ouvrir à de nouveaux partenaires éditeurs et étendre son expertise pour répondre aux multiples défis entre autres technologiques et réglementaires, tels que le pilotage de la performance financière et extra-financière, la dématérialisation de facture ou les normes de communication numérisée. Pour Eric Perrier, le directeur général de Viseo, «cette opération nous permet de renforcer notre positionnement et compléter notre offre pour aider nos clients à relever les défis de projets de transformation numérique toujours plus exigeants à l’heure du Cloud et de l’intelligence artificielle».

La transaction permet à Viseo de faire grandir sa présence en France, notamment dans le grand Ouest où Synvance a développé ses offres, tout en renforçant son empreinte internationale.