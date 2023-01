Le taux du Livret A pourrait grimper à 3,5% en février

L’Insee vient de révéler sa première estimation d’inflation pour le mois de décembre 2022. L’occasion d’effectuer un petit calcul pour tenter de prédire le prochain taux du Livret A et du Livret développement durable et solidaire (LDDS). La Banque de France ne fera de son côté ses recommandations officielles au gouvernement que mi-janvier, après la publication des chiffres définitifs.

Selon la règle légale, le taux du Livret A dépend pour moitié de l’inflation semestrielle hors tabac et du taux interbancaire €STR moyen sur la même période. En retenant une hausse des prix de 5,9% pour le mois de décembre (le retrait de l’évolution du prix du tabac ne devrait pas avoir un impact significatif), on obtient une inflation moyenne de 6,07% sur les six derniers mois de 2022. L’€STR ressort de son côté à 0,55% en moyenne sur le semestre selon les chiffres de la Banque de France.

Le calcul fait ainsi ressortir un taux applicable au 1er février prochain de 3,31% pour le Livret A et le LDDS ((6,07 + 0,55)/2). Le gouvernement pourrait décider de l’arrondir à 3,5%, soit une progression de 1,5 point de pourcentage par rapport aux 2% en vigueur depuis le 1er août. Selon un arrêté du 27 janvier 2021, la hausse ne peut pas excéder 0,5 point «entre deux fixations successives», ce qui plafonnerait le taux du Livret A à 2,5% en février, mais le gouverneur de la Banque de France peut passer outre cette règle si des circonstances exceptionnelles le justifient. Une décision qu’il prendra sans doute compte tenu de la flambée de l’inflation et des taux d’intérêt ces derniers mois.

6% pour le LEP

De son côté, le Livret d’épargne populaire (LEP) pourrait voir sa rémunération, entièrement liée au niveau de l’inflation, bondir à… 6% (4,6% depuis août). Un taux imbattable pour un placement sans risque. Le LEP est toutefois réservé aux épargnants ne dépassant pas un certain niveau de ressources et son plafond de versement est fixé à 7.700 euros.

Le taux du PEL, dont la formule de calcul est totalement différente et ne tient pas compte de l’inflation, est pour sa part passé à 2% pour les plans ouverts à compter du 1er janvier 2023 (contre 1% précédemment).

Autant d'évolutions qui pèseront sur les résultats des banques françaises. La hausse de la rémunération des livrets réglementés constitue aussi un gros pavé dans la mare des assureurs vie. Ils publieront bientôt des rendements pour leurs fonds en euros au titre de 2022 qui risquent de paraître bien pâles en comparaison.