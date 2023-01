La Société Générale et Crédit du Nord ont fusionné leur banque de détail

Une étape juridique est franchie. Les banques de détail en France de la Société Générale et de Crédit du Nord ont été fusionnées au 1er janvier 2023. «SG est désormais la nouvelle banque de détail en France du groupe», indique la banque de la Défense dans un communiqué.

«La banque SG a pour ambition de constituer un partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de 10 millions de clients et d’être dans le Top 3 de la satisfaction client», est-il également indiqué.

Ce rapprochement, initié en 2020, sera concrètement mis en place dans le cours de l’année. «L’ensemble des équipes de direction ont été nommées, au siège comme dans les régions», précise la banque, mais les migrations informatiques du système d’information des établissements de Crédit du Nord vers celui de la Société Générale aura lieu en deux temps d’ici à fin juin.

Objectif fin 2025

150 rapprochements d’agences, soit 30% de l’objectif, seront réalisés cette année, 80% d’ici à la fin de l’année prochaine et la totalité avant la fin 2025.

Le déploiement de la nouvelle marque «SG» se fera également progressivement, avec 1.000 premières agences concernées d’ici à fin 2023. Une campagne publicitaire débutera le 15 janvier prochain et se poursuivra tout au long de l’année.

La nouvelle marque SG sera déployée au niveau régional au travers de dix enseignes : SG Crédit du Nord, SG Grand Est, SG Laydernier, SG Auvergne Rhône Alpes, SG SMC, SG Courtois, SG Sud-Ouest, SG Tarneaud, SG Grand Ouest et SG Société Générale en Ile-de-France et en Corse.

La banque prévoit que la fusion entre les réseaux Société Générale et Crédit du Nord entraînera la suppression de 3.700 postes d’ici fin 2025. Elle doit permettre à la banque de la Défense d'économiser 450 millions d'euros par an à partir de 2025, grâce à la refonte de ses réseaux informatiques et à une réduction de 30% du nombre d'agences.