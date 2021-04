Axa investira plus de 1,5 milliard d’euros dans les prêts participatifs

Les assureurs suivent. Thomas Buberl, directeur général d’Axa, a annoncé vendredi sur le plateau de BFM Business que l’assureur donnera une contribution comprise entre 1,5 milliard et 2 milliards d’euros dans le dispositif des prêts participatifs. Cette annonce laisse entendre que les derniers points de friction entre assureurs, banques et l’Etat ont été dépassés. « On a clairement le souhait d'accompagner l'Etat dans la reprise après cette crise. Et c'est pourquoi on a travaillé avec l'Etat, avec les banques sur ce nouveau dispositif », a indiqué Thomas Buberl.

Disponibles de la mi-avril jusqu’au 30 juin 2022, ces prêts participatifs doivent renforcer le bilan des petites et moyennes entreprises françaises en mobilisant jusqu’à 14 milliards d’euros. Les investisseurs jouent un rôle essentiel, 10% des créances étant conservées par les banques avec les 90% restantes soient transférées à un fonds (Euro Titrisation), qui se chargera de collecter les sommes auprès des compagnies d’assurance-vie, des fonds d’épargne salariale ou des fonds d’épargne retraite.

Au début du mois de mars, Florence Lustman, la présidente de la Fédération française de l’assurance, conditionnait la réussite de ces deux outils à trois points : «la sélection, avec une bonne répartition en termes de taille et secteur d’activité, la gouvernance de ces fonds, équilibrée entre les trois partenaires, et le rôle des assureurs en tant qu’investisseurs, qui suppose le traitement prudentiel de ces nouveaux instruments.»