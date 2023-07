RealT s’associe à Wiseed et Twenty First Capital pour conquérir l’Europe

Une utopie réglementaire. C’est pour le moment le bon qualificatif à appliquer à la tokenisation immobilière via blockchain, le fait d’émettre une part d’un bien immobilier représenté par un cryptoactif. Avec la promesse de faire considérablement baisser le ticket d’entrée pour investir dans la pierre – et en tirer un rendement – mais aussi de permettre à l’actif d’être plus liquide, puisque plus rapidement échangeable.

Jusqu’ici, tous les acteurs désireux de s’y engager se sont heurtés à un mur réglementaire. Mais RealT, actuel leader en la matière, espère avoir trouvé la formule magique pour opérer de manière régulée en France et en Europe.

Ce 6 juillet, l’entreprise fondée en 2019 par les frères Rémy et Jean-Marc Jacobson annonce la création d’un consortium.

Dans la structure figurera Twenty First Capital créée en 2011 et agréée comme société de gestion auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Fin décembre 2022, la société a déclaré compter 17 employés et plus de 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion dont 2,2 milliards sur l’activité immobilière.

Wiseed n’est pas une inconnue dans l’univers français des Fintechs. Créée en 2008, la plateforme de financement participatif est même la pionnière du crowdfunding hexagonale. Elle a collecté 450 millions d’euros pour près de 100.000 projets. Au-delà de sa notoriété, elle dispose d’un actif très recherché : elle est agréée comme prestataire de services d’investissement (PSI). Un sésame qui fait saliver bon nombre d’acteurs cryptos puisqu’il permet notamment d’opérer une mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs pour des titres financiers.

Un montage propre à l’Europe

A ce jour, RealT revendique avoir tokenisé plus de 320 propriétés pour une valeur d’un peu plus de 80 millions de dollars dans 154 pays pour plus d’une vingtaine de salariés. Dans son modèle proposé jusque-là, l’investisseur particulier devient actionnaire d’une société enregistrée au Delaware aux Etats-Unis en achetant des cryptoactifs circulant sur la blockchain Ethereum, les realtokens. Ils représentent une part d’un bien immobilier, jusqu’ici principalement situés dans la ville de Detroit, Chicago et Cleveland. La détention de ce cryptoactif permet d’avoir droit à un rendement issu du loyer du bien immobilier.

Ce modèle offre actuellement le plus de garanties réglementaires pour les acheteurs. Seul bémol et pas des moindres: le modèle n’est pas viable en France à cause des droits d’enregistrements trop importants, d’où l’enregistrement outre-Atlantique. En revanche, impossible d’opérer en Europe avec un tel montage. Jusqu’ici, RealT , qui était tolérée par l’AMF, assure une partie de sa promotion en passant par des influenceurs.

Nouveau montage

Dans le nouveau montage, Wiseed financera des programmes immobiliers en Europe, sur tout type d’actifs notamment résidentiels. «Nous allons sélectionner des promoteurs intégrés qui disposent d’une maîtrise de toute la chaîne de valeur immobilière», appuie Jean-Marc Jacobson, cofondateur de RealT. «Une fois sortis de terres, ces lots seront rachetés pour en conserver les loyers ultérieurement tokenisés (security token)», explique à grands traits Mathilde Iclanzan, directrice générale de Wiseed.

Dans cette partition à trois, le sourcing des actifs sera mené par Wiseed, RealT ou encore le gestionnaire Twenty First Capital. «Le portefeuille immobilier sera dans un premier temps logé au sein d’une SAS (société par actions simplifiées), détaille Stanislas Bernard, fondateur de Twenty First Capital. Cette SAS sera l’émetteur des tokens distribués par Wiseed en qualité de PSI (prestataire de services d’investissement)».

Si la distribution sera assurée par Wiseed, le processus de tokenisation via la blockchain sera à la charge de RealT. Les premiers biens en Europe seront proposés à l’automne avec un modèle différent de l’original. Mais ses contours et ses subtilités n’ont pas encore été précisément dévoilés.

Seule certitude, les cryptoactifs émis par RealT ne seront ni des actifs numériques, ni des utility token, mais bien des titres financiers. La fiscalité qui s’appliquera sera propre à chaque pays où le bien immobilier se trouvera, ce qui reste encore une grande interrogation concernant la pertinence économique du montage par rapport à des modèles classiques de tokenisation n’incluant pas de volet blockchain.

Le modèle que le fondateur Jean-Marc Jacobson assure «validé» avec le superviseur après «plus d’un an et demi de discussion» s’adressera à un public de particuliers avec «des outils réglementaires qui existent déjà». Il assure qu’à terme, les frais pour les utilisateurs baisseront si les volumes sont au rendez-vous.

Capitaliser sur son avance technologique

Pour des entreprises issues du monde financier traditionnel, s’associer à RealT permet d’avoir accès à une technologie permettant d’aller chercher de nouvelles sources de financement et d’avoir accès à un nouveau public d’investisseurs. Notamment des épargnants attirés par un rendement distribué à la semaine avec un ticket d’entrée de quelques dizaines d’euros. Via la blockchain, l’espoir est de voir de nouveaux modèles de financements émerger pour le marché de la rénovation énergétique ou de la construction de logements sociaux.

L’entreprise nord-américaine a déjà commencé à travailler sur les mécanismes d’un marché secondaire pour ses cryptoactifs. Il est déjà possible pour ses détenteurs de les échanger sur des places de marché de la finance décentralisée (DeFi). Depuis avril 2022, il est également possible de contracter des prêts dans la DeFi en mettant en garantie les cryptoactifs de RealT, par exemple pour emprunter des stablecoins afin de disposer d’un levier supplémentaire de liquidité. Il s’agit pour les superviseurs d’un point de vigilance très sensible, particulièrement après la cascade de faillites et de scandales observés ces derniers mois.

Pour expérimenter ces mécanismes, le consortium va déposer un dossier dans «les prochains mois» pour rejoindre le régime pilote. Cette réglementation européenne, en vigueur depuis le 23 mars pour une durée de trois ans, doit permettre aux institutionnels de tester l’utilisation des technologies de registre distribué (DLT) dans les infrastructures de marché.

A l’issue du temps imparti, l’élaboration d’une réglementation pourra être décidée si l’expérience est jugée concluante. Un moyen pour RealT et ses partenaires de montrer aux régulateurs la pertinence du modèle et garder une longueur d’avance technologique.

«Les régulateurs ont bien compris que c’était le sens de l’histoire et nous voulons saisir cette opportunité dès maintenant», déclare enthousiaste Mathilde Iclanzan, directrice générale de Wiseed. «Le marché de la dette et des actions présentent des taux de liquidités beaucoup plus importants que l’immobilier où tout reste à faire, ce qui montre que les montages actuels comme les SCPI ne sont pas suffisants», constate Jean-Marc Jacobson.