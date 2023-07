IQ-EQ France accueille un nouveau directeur général

Le fournisseur de services aux fonds et investisseurs IQ-EQ a nommé Bertrand d’Anselme en qualité de directeur général d’IQ-EQ France. Il succède à Anne-Marie Costet, qui occupait ce poste depuis 2021.

Bertrand d’Anselme a travaillé précédemment au sein du groupe BNP Paribas. Il y a occupé des postes de direction dans le secteur des services de compensation et de courtage de dérivés à Singapour et à Paris. Il a aussi évolué chez Calyon Financial, une société du groupe Crédit Agricole, en tant que directeur général, ainsi que chez Newedge France, société de courtage multi-actifs.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour objectif de renforcer la présence d’IQ-EQ en France, en mettant l’accent sur le développement des activités de gestion de fonds et de services d’administration de fonds. Ce, afin de capitaliser sur la demande croissante dans le secteur des investissements alternatifs.