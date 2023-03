Fonds digitalisés : Deutsche Bank et Memento BlockChain obtiennent des avancées

Le groupe financier allemand Deutsche Bank et la société Memento BlockChain, spécialisée dans les services liés à la technologie de blocs (blockchain) ont annoncé, ce mardi, avoir établi un prototype de plateforme numérique de services d’investissements dans des fonds digitalisés. Les deux entités sont parvenues à obtenir une preuve de concept, c’est-à-dire que leur projet a été validé au cours d’un test expérimental avant le développement du produit.

Leur projet, baptisé Digital Assets Management Access (Dama), est soutenu par l’Autorité monétaire de Singapour depuis août 2022. La finalité du projet est une plateforme en architecture ouverte de fonds digitalisés commercialisés par différents gérants d’actifs et administrés par divers intermédiaires. L’idée sous-jacente est de réduire les coûts et les opérations nécessaires aux gérants et à leurs fournisseurs de services pour parvenir à vendre des fonds digitalisés.

Deutsche Bank et Memento Blockchain sont parvenus à créer un actif digitalisé (token) non-transférable qui a pour objectif de représenter tant le profil que l’identité digitale d’un détenteur de portefeuille. D’autres innovations ont été testées comme le paiement décentralisé ou une passerelle d’échange afin que les investisseurs puissent convertir leur argent en actifs ou monnaies digitales.