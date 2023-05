Axa IM rentre à pas comptés dans l’univers crypto

Début mars, la filiale de gestion d’actifs du groupe Axa, Axa Investment Managers (IM), a officiellement obtenu son enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour les activités de conservation, d’achat et vente ainsi que l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques. Un sésame indispensable pour toute entreprise désireuse d’offrir à un public français des services dans le domaine des cryptoactifs. De quoi alimenter les rumeurs d’un débarquement en force de l’assureur, un des leaders mondiaux, dans la gestion des cryptoactifs.

Pourtant, le groupe reste très prudent sur le sujet, même s’il est acté en interne que la blockchain et les actifs numériques vont profondément modifier le système financier dans les années à venir. «Dans le cadre d’une potentielle expérimentation interne, obtenir l’enregistrement PSAN était indispensable», explique Laurence Arnold, responsable de la gestion de l’innovation et des initiatives stratégiques chez Axa IM. «Nous avions effectué la demande il y a plus d’un an. Entretemps, nous avons abandonné le projet, mais continuons nos expérimentations pour progresser sur le sujet technologique dans son ensemble et maîtriser les risques qui y sont associés», précise-t-elle.

Axa IM assure ne pas avoir d’exposition aux cryptoactifs et ne prévoit pas pour le moment d’en prendre. En revanche, l’obtention du statut PSAN va lui permettre de monter dans le train réglementaire et de ne pas perdre de temps, avec la possibilité de mener des expérimentations, notamment en termes de règlement-livraison.

«Technologiquement, la crypto est un outil qui fonctionne, mais pour le moment, ces applications ont du mal à se transmettre dans la réglementation actuelle», argumente Laurence Arnold. Elle constate que le sujet est aussi une affaire générationnelle avec une appétence des jeunes de plus en plus importante aussi bien pour des raisons technologiques que de classe d’actifs.

Pour la responsable de l’innovation, la tendance se dirige plutôt vers «des modèles de blockchains publiques interopérables potentiellement» comme Ethereum, alors même que les modèles privés, c’est-à-dire soumis à une autorisation pour pouvoir les utiliser, ont longtemps tenu la corde. En décembre 2021, Axa IM avait d’ailleurs acheté auprès de la Société Générale trois millions d’euros d’obligations émises par la Banque européenne d’investissement (BEI) sous forme de titres financiers via Ethereum, pour le compte d’Axa France.

