Avec le Connect Store, Caceis met la tech à la disposition de ses clients

L’architecture ouverte est un classique dans la gestion de fonds. Avec le Connect Store de Caceis, elle touche désormais aux outils. Car Caceis, l’un des leaders européens de l’asset servicing, est aussi en pleine transformation digitale. L’enjeu ? Fluidifier le parcours de ses clients et intégrer des services qui cherchent à leur faciliter le quotidien ou à améliorer leur performance. Et plutôt que de les développer en interne, Caceis mise sur la collaboration, avec des solutions de marché.

C’est ainsi qu’un prototype de marketplace est développé fin 2022 sous la responsabilité de la direction digitale. Quatre fintechs jugées innovantes sont sélectionnées après consultation des clients et des différents comités internes. Il reste à établir les règles de la collaboration technique, commerciale et le modèle économique de la plateforme, fondé sur la facturation par Caceis et un partage de commissions. « L’objectif est d’offrir une souscription en ligne totalement intégrée à Olis, le portail web clients de Caceis. Les équipes de Caceis recueillent au préalable le consentement des clients afin d’alimenter les fintechs en données via des API (interfaces de programmation). Certaines fonctionnalités, comme le ‘single sign on’ (identification unique pour toutes les applications), sont déjà prêtes, le parcours client sera ainsi fluide et disponible dans le courant de l’été », explique Sabine Iacono, product manager chez Caceis.

Interface personnalisable

En attendant, les clients peuvent déjà utiliser les services disponibles sur le Connect Store. La plateforme Osmoze, par exemple, commercialise une solution de pilotage et d’aide à la décision pour les gérants. « Osmoze est un cockpit front-office personnalisable qui permet de visualiser son portefeuille de toutes classes d’actifs et à tout moment et de réaliser des simulations, des stress tests pour en mesurer les impacts, détaille José Chillan, président et directeur général d’Osmoze. Le gérant peut aussi intégrer ses propres indicateurs, sectoriels, géographiques ou autres, ses propres convictions et construire des reportings personnalisés. Tout est modulable et exploitable directement dans Excel, l’outil préféré des gérants. L’objectif est, in fine, de leur donner la vision la plus claire pour prendre la meilleure décision. » La personnalisation de l’interface doit offrir également un gain de productivité intéressant aux professionnels de la gestion.

Sur le Connect Store de Caceis, Clarity AI apporte un accès aux données liées à la durabilité et offre aux gérants la capacité de calculer l’impact environnemental d’un portefeuille ou d’un fonds à travers différents prismes, comme l’Accord de Paris (net zero) ou les objectifs de développement durables de l’ONU, notamment. Autour de 70.000 émetteurs sont couverts et 362.000 fonds « transparisés », il suffit de cliquer sur la ligne pour obtenir les données. Autres services disponibles : Sismo propose une plateforme d’analyse pour les gérants actions sur les valeurs de Capital IQ de Standard & Poor’s, et FundGlobam fournit une aide à la distribution de produits financiers à l’international, y compris sur les aspects réglementaires, fiscaux et culturels.

Une dizaine d’autres fintechs sont en cours de sélection pour rejoindre le Connect Store, cinq nouveaux services devraient arriver en 2024. « Nous souhaitons apporter des services à valeur ajoutée à nos clients et entrer dans une dynamique de partage », conclut Sabine Iacono.