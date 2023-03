Allunds Tech Solutions va bâtir une plateforme multi-actifs pour UniCredit

Allfunds Tech Solutions vient de signer un partenariat avec la banque italienne UniCredit.

Créée en 2022 en tant qu’évolution d’Allfunds Digital, cette division d’Allfunds conçoit des solutions logicielles « de bout en bout » et des canaux B2C ouverts pour ses clients, en s’appuyant sur ses capacités en matière de gestion des données et sa connaissance de l’environnement de la distribution de fonds.

L’objectif de ce partenariat est de créer une plateforme digitale mondiale multi-actifs au service des clients d’UniCredit. Cela concernera dans un premier temps 21.000 clients professionnels et 500.000 clients non professionnels à travers l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche.

Il s’agit de la première étape d’un projet comportant plusieurs phases et qui, à terme, sera déployé sur treize plateformes à travers l’Europe. Cela doit permettre de créer « une véritable plateforme mondiale de données sur le patrimoine », indique un communiqué. « La plateforme d’investissement numérique offrira un univers de données cohérent et une adaptabilité étendue et flexible, permettant à UniCredit d’optimiser les coûts en matière de technologie et de ressources, de données de marché et de frais de change », peut-on encore lire.

Interrogé par L’Agefi, Allfunds n’a pas été en mesure de donner davantage de précisions sur ce projet. UniCredit n’a pas répondu à nos sollicitations.