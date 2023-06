Tom Caddick: «Nous cherchons à monter en puissance en Suisse, en Allemagne, potentiellement en France»

Pourquoi lancez-vous une multi-boutiques maintenant et en Europe ?

Dans un environnement différent, des managers de grande qualité auraient probablement cherché à créer leur propre boutique. Mais notre industrie est en pleine consolidation. Les grandes organisations s’agrandissent, et engloutissent les petites organisations. Dans cet environnement, les boutiques ont du mal à s’implanter. Nous fournissons notre plate-forme aux futurs managers pour qu’ils puissent appliquer leur métier sans être confinés à une grande entreprise.

Nous avons une longue expérience dans la promotion de boutiques de gestion, c’est-à-dire des gérants qui se concentrent sur ce qu’ils font. Ils sont alignés sur les intérêts sous-jacents des investisseurs et ne sont pas limités par la bureaucratie d’une grande institution. Nous l’avons fait pendant longtemps en Afrique du Sud avec des partenaires externes et avons introduit cette approche en Europe pendant plus d’une décennie. Maintenant, nous voulons également la flexibilité de pouvoir aussi proposer des novueaux fonds plus rapidement.

Avec quel type de boutiques aimeriez-vous vous associer ?

Nous avons déjà des stratégies couvrant les marchés émergents, l’immobilier mondial via des fonds multi-REIT liquides, des gérants multi-classes d’actifs… Nos clients recherchent désormais des stratégies obligataires ou se concentrant sur des classes d’actifs uniques. Cette extension de notre gamme de fonds nous aidera également à approfondir les relations avec nos clients. Le premier lancement se trouve être un gestionnaire basé au Royaume-Uni, mais nous ne nous limitons pas à ce pays. Nous examinons toutes les différentes options qui s’offrent à nous.

Envisagez-vous de cibler de nouveaux marchés ?

Notre multi-boutiques se concentre sur l’Europe. Nous sommes basés au Royaume-Uni et nous nous dirigeons vers l’Europe continentale. Nous cherchons à monter en puissance en Suisse, en Allemagne, potentiellement en France, en Italie et dans la péninsule ibérique. Nous serons opportunistes et sélectifs. En dehors de l’Europe, nous couvrons déjà les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Asie. Nous couvrons principalement les segments des fonds de pension, du wholesale et du retail.

Quels sont vos critères pour sélectionner vos partenaires ? Avez-vous des stratégies de gestion en tête ?

Nous voulons être flexibles dans notre approche, mais il y a certaines caractéristiques clés. Nous recherchons des gestionnaires avec un long track record de performance, qui ont une forte orientation client. Nous recherchons des gérants ayant fait leurs preuves en matière d’attraction d’actifs, animés par une culture de l’investissement à long terme. Nous ne regardons que les stratégies liquides pour le moment. Il n’y a pas de critères sur la taille de l'équipe.

Dans le même temps, nous ne voulons pas cannibaliser ce que nous avons déjà, ce qui réduit les classes d’actifs que nous ciblons. Nous avons déjà quelques stratégies en tête, généralement un actif unique, des stratégies uniques… Nous commençons à constituer une équipe pour rechercher par nous-mêmes. Nous avons plusieurs personnes en interne avec beaucoup d’expérience sur ce marché, et beaucoup de contacts.

La gestion active de portefeuille est critiquée depuis quelques années. Comment comptez-vous être entendu par le marché tout en allant à contre-courant des ETF et des actifs privés ?

L'époque a mis à rude épreuve les gestionnaires d’actifs qui n'étaient ni totalement actifs ni totalement passifs. De nombreux fonds zombies tirent vers le bas les statistiques de performance du côté actif de la gestion. La vraie gestion active est bel et bien vivante.

Il y a un besoin de performance de la part des clients. Le paysage est en train de changer. La gestion active ne peut pas simplement être reconditionnée en version bêta, il s’agit de la mentalité de boutique.

Je ne vois pas notre stratégie comme allant à contre-courant. Pour moi, il est plus dangereux d’aller dans l’industrie passive, un marché axé sur le volume où il y a de gros acteurs.

Prenez-vous des parts au capital des boutiques que vous hébergez sur votre plateforme ?

Ce n’est pas un programme d’acquisitions. Nous ne sommes pas non plus un incubateur. Nous fournissons une maison, avec toute l’infrastructure en place, comme l’informatique, l’infrastructure des risques, la réglementation, la surveillance et la distribution… Nous sommes également entièrement hybrides. Les gestionnaires d’actifs peuvent travailler de n’importe où. Mais ils peuvent aussi travailler depuis notre bureau basé à Londres, ou venir nous rencontrer et partager un café. C’est toujours bien d’avoir un chez-soi.