« Notre ambition est de faire de la NEC un standard de place »

Où en est aujourd’hui la NEC Initiative ?

La NEC est un indicateur environnemental holistique et transparent. Elle produit un score entre -100% et +100% qui permet de mesurer le niveau de contribution de toute activité économique à la transition écologique en se basant sur leurs impacts sur le climat, la biodiversité et les ressources. Depuis janvier 2022, le développement de la NEC est porté par une entreprise à mission : la NEC Initiative. Nous avons deux priorités en cette fin d’année 2023 : mener à bien une seconde levée de fonds et actualiser notre méthodologie.

Comment avez-vous construit votre méthodologie ?

La NEC est basée sur des données scientifiques et non-partisanes. Elle compare les impacts environnementaux par rapport à des données physiques (des kgs de nutriment, des kWh d’électricité, des m² de bâtiment, etc) et non des données financières (chiffre d’affaires ou profit).

Pour construire notre méthodologie, nous nous sommes basés sur deux types de données issues de près de 250 sources. D’un côté, nous avons utilisé des bases de données en analyse de cycle de vie dont celles, par exemple, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (la FAO), EcoInvent, de Statista, de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), etc. De l’autre, nous avons utilisé des certifications environnementales concernant l’agriculture bio, l’élevage raisonné, la performance énergétique des bâtiments, les exploitations forestières, etc.

La construction méthodologique de la NEC est le fruit de quatre années de Recherche & Développement et de tests, auxquels ont contribué des experts environnementaux ou sectoriels, et des praticiens de la finance durable. Les cabinets d’experts I Care by Bearing Point et Quantis nous accompagnent à ce sujet depuis 2015. Nous avons aussi bénéficié du soutien de l’Institut Louis Bachelier.

D’ici la fin de l’année, nous allons enrichir et faire évoluer notre méthodologie actuelle pour que la NEC soit plus granulaire dans certains secteurs, notamment la santé/pharmacie et les financières (banque/assurance/gestion d’actifs). À partir de 2024, nous voulons être capables de mettre à jour régulièrement notre méthodologie.

Nous avons plusieurs milliers de scores NEC pour des biens et services et couvrons actuellement un univers de 3.200 lignes, via notre partenaire distributeur, Iceberg Data Lab.

Qui sont les utilisateurs du score NEC ?

L’indicateur a été pensé par des investisseurs pour des investisseurs. Mais nous travaillons aussi à la diversification des usages de la NEC. Nous le proposons désormais aux entreprises et aux industriels, qui peuvent utiliser la NEC pour leur stratégie RSE en interne. Nous avons ainsi de nouveaux clients comme Revaïa, Zencap, Initiative et Finance, Solactive et Generali France qui ont rejoint les clients historiques comme Groupama AM, SPIE, BNP Paribas AM, Lita.co et nos actionnaires Sycomore AM et SWEN Capital Partners. À terme, nous aurons un modèle économique à deux jambes : les investisseurs et les entreprises.

Concernant la distribution, Iceberg Datalab est notre distributeur exclusif. Il calcule des scores NEC et les revend aux gérants. Nous formons également des gérants et des analystes qui peuvent ensuite calculer le score NEC de leurs portefeuilles. Si un gérant souhaite maîtriser l’outil pour avoir plus de granularité et pour former ses salariés, il peut acquérir une licence d’utilisation auprès de la NEC Initiative.

Souhaitez-vous accélérer votre développement auprès d’autres distributeurs ?

La taille du marché de la NEC ne justifie pas d’avoir un autre distributeur à ce stade. Cependant, le jour où Iceberg Datalab aura des concurrents sur la NEC, ce sera le signe que cet indicateur s’est bien développé.

Quelle est votre stratégie de commercialisation de la NEC ?

Notre ambition est de faire de la NEC un standard de place. Nous voulons le faire de manière collaborative avec une gouvernance d’entreprise diversifiée, avec de nouveaux actionnaires qui représentent une diversité de métiers et de nationalités. Nous souhaitons aussi trouver des investisseurs étrangers, et fédérer des acteurs privés et publics. Pour ces derniers, nous avons prévu de rencontrer des fondations.

Nous avons aussi besoin de moyens pour nous développer commercialement. Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur notre outil, accompagné de trois salariés permanents et deux stagiaires depuis l’été 2022. La levée de fonds nous permettra d’augmenter significativement le nombre de collaborateurs.

Quel type d’investisseurs visez-vous pour la levée de fonds ?

Nous rencontrons actuellement des investisseurs institutionnels, qui sont des faiseurs de tendances. Ils ont la capacité d’influencer leurs fournisseurs, les gérants d’actifs. C’est là que se situe l’axe principal de notre stratégie commerciale à destination du secteur financier : convaincre des investisseurs institutionnels de cautionner et recommander la NEC auprès des sociétés de gestion travaillant pour eux.

Votre recherche de nouveaux actionnaires se limite-t-elle à l’Europe ?

Nous avons une excellente image sur le marché français et nous y poursuivons notre travail de notoriété. Il est désormais nécessaire de s’internationaliser. Nous rencontrons ainsi de plus en plus d’acteurs européens et prévoyons de rencontrer également des acteurs américains sensibles au sujet, bien que nous soyons conscients que l’ESG est moins populaire Outre-Atlantique.

Comment évitez-vous le conflit d’intérêts en termes de gouvernance de l’entreprise ?

Le souci d’indépendance s’incarne dans le choix de prendre le statut d’entreprise à mission afin de préserver les valeurs comme la transparence, la collaboration, l’esprit d’ouverture et d’indépendance, et la robustesse.

Nous souhaitons inscrire la NEC dans une démarche de collaboration. Pour cela, nous demandons régulièrement des retours de la part de nos clients, pour connaître les améliorations qu’ils souhaitent voir et les difficultés qu’ils ont rencontrées dans l’utilisation de l’indicateur. Concernant la transparence, notre méthodologie est publiée sur notre site pour éviter les mauvaises pratiques.

Nous sommes encore une très petite équipe, mais soutenue par des actionnaires solides et engagés, et commençons à acquérir une certaine notoriété dans l’industrie financière. Nous sommes convaincus que la NEC aura un véritable impact tant chez les acteurs financiers qu’au sein des entreprises.

