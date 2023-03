Isabelle Bourcier : «Nicolas Moreau m’a recrutée pour apporter un nouveau souffle aux équipes à Paris»

L’AGEFI : Pourquoi avez-vous rejoint la direction générale de HSBC Asset Management en France?

Nicolas Moreau, qui dirige l’asset management (AM) de l’ensemble du Groupe HSBC depuis un peu plus de trois ans, a mis en place une stratégie claire et des objectifs de croissance ambitieux. Il m ’a recrutée pour ma bonne connaissance de la gestion d’actifs et pour apporter un nouveau souffle aux équipes à Paris. Ce recrutement incarne aussi la volonté de Nicolas d’apporter davantage de diversité au sein du métier de gestion d’actifs avec un objectif d’avoir plus de 35 % de femmes dans les postes de direction.

Votre expertise sur le marché des ETF ces dernières années est-elle le signe que ce segment va être poussé plus que d’autres?

Aujourd’hui, j’ai la responsabilité de l’asset management pour HSBC en France, avec une double casquette. J’ai un rôle de directrice générale, qui passe par la gouvernance, la stratégie, l’encadrement des équipes managériales, de trois succursales (Suède, Italie, Espagne) et de 340 salariés de HSBC Asset Management France. Le périmètre en termes de responsabilité d’encadrement comprend les sociétés HSBC REIM et HSBC Epargne Entreprise. A ces responsabilités s’ajoute, une deuxième casquette, le développement commercial dans sept pays d’Europe continentale auprès d’une clientèle de distribution, quelles que soient les classes d’actifs et les types de gestion dont la gestion passive. Le marché des ETF est clairement un axe de développement pour HSBC Asset Management, mais je n’ai pas de responsabilité spécifique sur cette gamme de produits.

La cession des activités de banque de détail de HSBC en France concerne-t-elle aussi le métier de l’Asset Management ?

Non, l’asset management ne fait pas partie du projet de cession des activités de banque de détail; ce projet prévoit un contrat de distribution entre l’acquéreur et nous. A noter que nous disposons d’une clientèle très diversifiée en dehors du réseau HSBC. L’institutionnel représente 58 % de nos encours globalement. En France, c’est même plus.

Vous avez évoqué une nouvelle stratégie de l’Asset Management au niveau global. Comment s’est-elle traduite?

Pour mémoire, l’asset management de HSBC représente un encours global de 574 milliards de dollars à fin septembre 2022, dont 52 % sont gérés en Europe continentale et au Royaume-Uni. En tant qu’acteur global, nous distinguons la production (gestion) et la distribution.

Côté production, les gestions sont organisées à l’échelle mondiale. Ainsi, les centres d’expertise ne sont pas rattachés à un seul pays, mais à plusieurs juridictions. Les gestions regroupent des gérant(e)s qui peuvent être basé(e)s en Europe, en Asie, dans les pays du continent américains etc.., avec un même responsable global par expertise/classe d’actifs (actions, monétaire, taux, indiciel et quantitatif…). Ces gérant(e)s partagent leur expertise et travaillent ensemble où qu’ils/elles soient localisé(e)s. Sur l’ESG, les équipes qui travaillent sur les obligations d’entreprises échangent avec les équipes actions de manière à avoir la même appréciation d’une entreprise en matière d’analyses extra-financières.

Cette organisation globale a un avantage: avoir toujours des personnes disponibles, moins de dépendances, disposer d’experts dans de nombreux pays. Nous ne sommes pas dans une logique d’une série de petites boutiques locales.

Quel est votre périmètre à Paris?

Paris est l’un des principaux centres de gestion de HSBC AM, avec Londres, Düsseldorf, Hong-Kong et New York. Nous avons la chance d’être présents sur toutes les classes d’actifs,et sommes les experts de la gestion euro : les taux, que ce soient les obligations d’entreprises ou les obligations d’Etat, le monétaire, les actions, les gestions diversifiées, et de l’immobilier avec HSBC REIM, ou encore le développement de fonds d’épargne entreprise. A noter que nous sommes centre d’expertise pour les fonds climat y compris sur des univers monde en gestion active actions. Ces expertises peuvent être distribuées dans le monde entier. En conséquence, nous ne communiquons pas à l’échelle française nos encours sous gestion, cependant il s’agit du deuxième marché européen après le Royaume-Uni. Côté développement commercial, HSBC Asset Management France est responsable de la commercialisation et du marketing de toutes les expertises de gestion locales et globales, en France, Monaco, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie, en Espagne et en Grèce. Nous avons aussi une activité de tenue de compte à travers HSBC Epargne Entreprise, qui nous permet d’accompagner les dispositifs d’épargne entreprise auprès des clients de HSBC en France.

Quelle est votre feuille de route?

Elle consiste à mettre en œuvre localement la stratégie globale définie pour l’asset management et qui se décline en cinq piliers. Un premier pilier de la stratégie de développement de l’asset management est d’accroître notre pénétration au niveau mondial en nous appuyant sur notre ancrage asiatique. Cela passe par l’accompagnement de nos clients asiatiques qui veulent se diversifier hors de l’Asie. Et par l’accompagnement des clients en Europe et globalement qui cherchent à s’exposer à l’Asie. Un autre pilierest le développement des stratégies alternatives, La logique étant d’offrir des actifs décorrélés des marchés traditionnels. A titre d’exemple, cela s’est concrétisé par des acquisitions ou partenariat, comme celui noué avec Pollination, une société de conseil et d’investissement spécialisée dans le changement climatique pour créer le plus grand gérant de fonds «nature» au monde, dénommé Climate Asset Management. Un troisième pilieren matière de finance durable est d’accélérer notre croissance en concevant des solutions innovantes, en adoptant des normes et des approches rigoureuses, et en mettant l’accent sur le climat, la neutralité carbone et la biodiversité. Cela s’est traduit par notre engagement «net zero» (et à ce titre nous venons de publier nos objectifs intermédiaires globaux de décarbonation des portefeuilles), par de nombreux investissements et par une forte croissance du nombre de fonds transformés en article 8 ces dernières années. Mais notre démarche n’est pas nouvelle. Nous gérons des fonds ISR depuis 2001 et nous faisons partie des premiers signataires des PRI. Dans ce domaine, Paris est un centre d’expertise clé.

Dans le cadre de ce troisième pilier, avez-vous eu à déclasser des fonds?

A l’échelle mondiale, nous avons déclassé les ETF Paris Aligned Based (PAB) article 9 vers article 8, suite aux dernières précisions des régulateurs: à savoir la nécessité d’avoir plus de 90 % du portefeuille en investissement durable en ligne à ligne. Alors qu’auparavant un indice PAB qui avait pour vocation d’aller vers le net zéro à 2050, pouvait être considéré comme entrant dans la catégorie article 9. Ce pilier finance durable est une priorité forte pour HSBC. Récemment, nous avons publié une politique globale d’exclusion sur le charbon thermique dans nos portefeuilles de gestion active, d’ici 2030 pour les pays de l’OCDE et 2040 pour le reste du monde. Nous avons aussi publié nos engagements globaux sur la politique Net Zero Asset Management Initiative. Nous nous sommes engagés sur 38% de nos actifs globaux sous gestion (actions cotées et obligations d’entreprises), à réduire nos émissions carbone scope 1 et 2 de 58% d’ici 2030 (objectif intermédiaire déterminé sur la base de nos encours à fin 2019, qui sera révisé régulièrement pour atteindre l’objectif Net Zero sur 100% de nos encours d’ici 2050).

Pour revenir à la stratégie, quels sont les deux autres piliers?

Un des autres piliers est le développement de «solutions» de première qualité pour nos clients. Pour illustrer ce pilier, nous avons un pôle dédié spécialisé sur toutes les problématiques des investisseurs institutionnels liées aux changements réglementaires, comptables et normatifs et nous les accompagnons dans ces domaines. Nous travaillons aussi avec eux sur la transition énergétique et écologique. Enfin, le dernier pilierest l’efficience. Dans cette organisation globale, nous regardons là où nous pouvons aligner certaines activités de manière à être plus efficients en termes de coûts et opérationnels. Par exemple, nous avons rassemblé nos expertises d’exécutions qui étaient avant réparties en Allemagne et en France. Tous ces projets de croissance s’accompagnent de catalyseurs stratégiques dont la volonté d’insuffler une culture dynamique - qui motive les collaborateurs et encourage une culture inclusive favorisant la diversité, sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Actuellement, nous avons 31 % de femmes dans les équipes de gestion à Paris. L’objectif est d’être à 40 % d’ici à 2025. Nous sommes déjà à 40 % de femmes dans le comité exécutif d’HSBC AM en France, c’est très encourageant.