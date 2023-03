Nathalie Palladitcheff - Un parcours hors norme

Elle est l’une des femmes les plus influentes du Canada. Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d’Ivanhoé Cambridge, dirige depuis 2019 le bras armé immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), gestionnaire des régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics de la province. A la tête de la filiale immobilière, qui rassemble 77 milliards de dollars canadiens sous gestion (52 milliards d’euros), Nathalie Palladitcheff affirme pourtant n’avoir jamais imaginé ce que pourrait être son parcours. « Cela fait trente-deux ans que je suis dans la vie active, compte-t-elle dans un sourire, et j’observe que les choses ne se déroulent jamais comme on l’imagine. Tout contrôler, c’est risquer de passer à côté d’opportunités. »

Celle qui n’a jamais cherché de travail et que l’on est toujours venu chercher débute bien loin du climat montréalais. Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne, la jeune femme fait ses premiers pas dans les rangs de Coopers & Lybrand Audit en qualité d’auditrice, « un métier taillé pour moi, que j’ai adoré ».

Mais un client du cabinet casse sa routine : la Banque Française Commerciale Océan Indien lui propose de devenir sa directrice financière… à La Réunion. Les premières hésitations laissent place à trois années d’expatriation, « durant lesquelles j’ai appris énormément, et notamment à m’adapter ».

L’éloignement et la naissance de son premier fils la font revenir en métropole. En 2000, la foncière cotée SFL lui offre le poste de directrice financière. « Je suis arrivée dans l’industrie de l’immobilier par la voie du financier. Et, nouveauté pour moi, j’intégrais une société cotée. » Elle a 33 ans. Un dirigeant concède avec humour, lors de l’entretien d’embauche, attendre à ce poste un homme de 40 ans. Nathalie Palladitcheff bouscule les codes, sur la base de convictions fortes : « Je fais le maximum et j’ai confiance. Et, surtout, j’ai toujours arrêté mes choix sur des personnes et des structures, et non sur un salaire. L’on m’a parfois approchée sans m’offrir une mission consistante et réelle, simplement parce que j’étais une femme. Je refuse de faire semblant d’être utile. » C’est durant ces six années qu’elle apprendra « l’immobilier », pour devenir directrice générale adjointe de la foncière en 2003. Puis vient un projet qui, malgré son échec, lui offre une visibilité hors pair : la direction générale de Dolmea RE, une foncière qui accueille l’immobilier résidentiel d’Axa. Si la cotation en Bourse de celle-ci échoue, très vite Serge Grzybowski, alors président-directeur général d’Icade, pense à elle.

Devenue directrice des finances et du juridique de la structure, elle participe à son introduction sur Euronext, le 12 avril 2006. En 2007, Icade sera l’une des sociétés les mieux valorisées du SBF 120. En février 2015, Serge Grzybowski démissionne. Nathalie Palladitcheff, qui assure l’intérim trois mois, voit Olivier Wigniolle choisi pour prendre la tête de la foncière. Sans regret. « J’ai voulu assurer cette mission même si beaucoup me le déconseillaient, arguant que je ne serais pas désignée au-delà de cette période de transition. Il n’était pas concevable pour moi d’y renoncer. Et c’était le bon choix. »

D’autant que le géant canadien Ivanhoé Cambridge lui ouvre ses portes et un poste de cheffe des finances. « Vivre au Canada, que je ne connaissais pas, n’était pas un souhait de carrière, concède-t-elle. C’est d’ailleurs mon époux qui m’a encouragée. En revanche, je voulais que cette période de ma vie professionnelle soit une pleine réussite familiale. » Elle accepte, traverse l’Atlantique avec ses désormais trois fils et mari. Elle dit avoir voulu se déplacer de sa « majeure » en embrassant d’autres missions sur un poste très large, englobant des réflexions sur le modèle, l’organisation des outils… « J’ai dû trouver mon chemin, sans conquête territoriale. »

Dès son arrivée, elle s’assure les conseils d’un coach d’intégration, « pour ne pas tomber dans les biais managériaux que l’on observe souvent en France ». Nathalie Palladitcheff tient aussi son intelligence relationnelle de son histoire familiale. De ses parents immigrés elle sait qu’arriver en terre étrangère nécessite de mériter son accueil. « J’ai dit ma chance d’être là », soulève celle qui a obtenu la nationalité canadienne l’an dernier. En 2018, elle est nommée directrice générale déléguée, avant d’embrasser, en octobre 2019, le poste de présidente et cheffe de la direction, au départ à la retraite du dirigeant en place, Daniel Fournier.

Socle familial

Les défis de ce grand investisseur immobilier sont ceux de l’industrie, sur fond de durabilité, doublés de la nécessité de délivrer « du rendement aux retraités québécois. Il a fallu structurer notre portefeuille en conséquence, gérer le risque d’obsolescence pour rejoindre le positionnement exemplaire du Canada en matière de lutte contre le changement climatique et créer de l’alpha en étant davantage équipés sur notre marché domestique et à l’international ». Il a fallu aussi faire des choix douloureux, comme celui de se délester de l’activité de property management pour se concentrer sur l’investissement. « Nous avons transféré nos équipes chez un partenaire. Ce fut difficile mais, en ces temps de successions de crises, il est impératif de jongler avec les bonnes balles et d’être prêt pour le rebond. Communiquer bien en amont a été une nécessité car je ne veux jamais surprendre. » La répartition du portefeuille a été revue en profondeur pour privilégier la logistique et le résidentiel. Des arbitrages qui ont permis de délivrer des rendements en 2021 et 2022 supérieurs à 12 % annuels.

L’exigence de son quotidien, qui l’amène à voyager tout le temps et partout, pour lui offrir « un poste d’observation incroyable », l’oblige à « être attachée », livre-t‑elle, la voix posée. « J’ai toujours expliqué à mes enfants mes absences, mes difficultés. Une gestion d’agenda serrée permet d’être aussi et avant tout à leurs côtés. Car, s’arrête-t-elle, je leur dois ma carrière. »

Son profil...

Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Dijon (ESC Dijon), Nathalie Palladitcheff est titulaire d’un diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF) et d’un diplôme d’études financières et comptables (DECF). Elle a reçu en 2012 les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite.