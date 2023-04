L’immobilier de santé à un tournant

Le marché de la santé en Europe a totalisé près de 100 milliards d’investissement de la part des investisseurs entre 2011 et 2022. Il s’est caractérisé par une nette augmentation des flux de capitaux des investisseurs vers l’ensemble des classes d’actifs de santé, à savoir les résidences seniors et médicalisées, les cliniques et les centres de soins en lien avec les forts besoins des opérateurs du secteur pour les accompagner dans leur développement.

Jusqu’en 2015, environ 5 milliards d’euros étaient investis par an. Un tournant a été opéré puisque ce sont entre 7 et 12 milliards d’euros qui ont été investis chaque année entre 2016 et 2022, essentiellement au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suède et aux Pays-Bas. Par classes d’actifs, les résidences services seniors et les maisons de retraite médicalisées dominent, avec les trois quarts des investissements sur la période 2011-2022. Le dernier quart se répartit entre les hôpitaux/cliniques et les cabinets médicaux.

Sous pression depuis plusieurs années, les taux de rendement ont enregistré une compression continue durant la décennie écoulée et ont très bien résisté durant la crise sanitaire, et maintenant celle du coût de la vie. Le taux de rendement « prime » des résidences seniors et médicalisées s’est situé sous la barre des 4,5 % en Suède, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Belgique. Les rendements plus bas de ce groupe de pays s’expliquent par le fait qu’ils sont jugés plus sûrs et plus matures que d’autres. Ils offrent donc un profil moins risqué pour les investisseurs. En France et en Allemagne, les cliniques ont également connu une compression, passant de près de 7 % en 2012 à environ 5 % en 2022. Les cliniques offrent une prime de risque plus élevée que les maisons de retraite médicalisées en raison d’un marché moins profond et plus étroit.

La performance totale (ou rendement global) de l’immobilier de santé en Europe basée sur les indices MSCI est composée du rendement locatif et du gain en capital. Cet indicateur montre que l’immobilier de santé a un rendement global annuel moyen de 8,4 % entre 2012 et 2021, soit 100 points de base de plus que pour la moyenne de toutes les classes d’actifs. D’autre part, sur cette période, nous pouvons constater que les actifs de santé dans différents pays d’Europe n’ont pas fluctué de la même façon que l’ensemble des biens immobiliers. Ainsi, durant la crise Covid, même si une diminution de la performance totale a été constatée, l’immobilier de santé a mieux résisté que l’ensemble des biens immobiliers. Ce qui démontre une bonne résilience de la classe d’actifs santé. Concernant la décomposition du rendement total de la santé, les caractéristiques divergent. Ainsi, le gain en capital a tendance à fluctuer en fonction du cycle entre 0 % et 6 % alors que le rendement locatif s’est maintenu dans une fourchette comprise entre 4 % et 6 % en moyenne durant la période analysée, formant ainsi une composante stable du rendement global.