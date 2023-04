La Commission européenne a-t-elle bien répondu sur SFDR ?

La Commission européenne s’est prononcée pour éclaircir la question de la définition d’un investissement durable dans le cadre du règlement sur la publication des informations extra-financières (SFDR). Elle y précise que la liberté est laissée aux sociétés de gestion de définir elles-mêmes ce qu’est un investissement durable, conservant ainsi sa position initiale. D’aucuns crient au scandale : « C’est la porte ouverte au greenwashing ! » Sa réponse me semble au contraire tout autant pertinente que positive. Il s’agit d’une approche saine consistant à renforcer SFDR dans ses fondements, à savoir une démarche imposant aux investisseurs une exigence de transparence, et non pas une nouvelle forme de labellisation européenne. L’initiative de la Commission place par ailleurs les investisseurs face à leurs responsabilités : « Vos investissements sont ‘durables’ ? Démontrez-le. » Les investisseurs savent désormais qu’ils seront scrutés sur leur capacité à construire et piloter des stratégies d’investissement durable fondées sur des indicateurs et outils scientifiques, sérieux et transparents. Et ces outils pour guider de façon robuste les investisseurs existent, il ne reste plus, pour eux, qu’à s’en emparer !